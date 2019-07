Eskütétel után azonnal munkába állt a fiatal katasztrófavédő hadnagy

Szabadidejében focizik, horgászik a fiatal tűzoltó hadnagy, Bán Máté.

Fotó: Karnok Csaba

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 168 végzett hallgatója tett tiszti esküt múlt szombaton a budai Várban. Köztük volt Bán Máté is, aki július 1-je óta már a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon teljesít szolgálatot. Az alig 21 éves tűzoltó hadnagy elmondta, hogy jelenleg a szegedi katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályát erősíti, és még évekig ugyanitt szeretne dolgozni. Ez egyébként az első munkahelye.A hadnagy elmondta, már az általános iskolában tudta, hogy rendvédelmi pályán szeretne dolgozni. Már a gimnáziumban a rendvédelmi orientációs képzést választotta. Eleinte még rendőr szeretett volna lenni, de közbeszólt a sors: unokabátyja is a szegedi katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársa. Így családon belül is megkapta a szükséges bátorítást és támogatást a döntéséhez. Így senki sem csodálkozott, hogy végül az érettségi után főiskolai tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatta katasztrófavédelmi szakirányon.– Itt beleástam magam a tűzvédelembe és az iparbiztonságba, és jelenleg tűzvédelemmel foglalkozom itt, a Napos úti hatósági osztályon – tette hozzá Bán Máté hadnagy, aki szakdolgozatában a nukleáris balesetek egészségügyi és környezeti következményeivel foglalkozott.Azt is elmondta, hogy nem ismeretlen helyre jött dolgozni, hiszen az elmúlt két évben két alkalommal is ott töltötte főiskolai gyakorlatát. Könnyebbséget jelent, hogy a környezetet és a munkatársakat is ismeri már.A hadnagy reggel fél nyolckor kezd dolgozni. – Előtte átöltözöm egyenruhába, majd kapunk egy eligazítást, és utána most még a tanulásé a főszerep, bár már voltam kint hatósági ellenőrzésen is – mondta egy napjáról.Amikor pedig van egy kis szabadideje, focizik vagy horgászik, bár az utóbbira mostanában nem jut túl sok ideje. Ez azért lehet, mert bár azt mondta, hogy a focit csak hobbiszinten űzi, kiderült, ez a hobbi már 13 éve tart nála. Bán Máté azt is elmondta, szeretne mielőbb beilleszkedni első munkahelyére, ahol jól érzi magát, és bízik benne, hogy új barátokat is talál majd.