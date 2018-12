Étteremből is érkezhet a menü szentestére - Van olyan vendéglátóhely, amely 24-én és karácsonykor is nyitva tart

Kiskunfélegyházáról is jönnek a Fehértóiban készülő halászléért. Egy házaspár öt adagot vitt el egy héttel karácsony előtt. Fotó: Kuklis István

A Kastélykertben a karácsonyi svédasztalos étkezésre minden jegy elkelt.

Fotó: Karnok Csaba

Árak



A teljesség igénye nélkül néztük meg néhány szegedi vendéglátóhely ünnepi kínálatát. Pontyból készült halászlét 1590–2550 forintért is vihetünk haza, töltött káposztát találtunk 1250, 1550 és 1890 forintért is. A libamáj ára is nagy szórást mutat, ami persze attól függ, hány dekát tesznek a finomságból egy adagba, 1250 és 2400 forintért is találtunk a luxusételből. Hidegtálat személyenként 2500–2900 forintért találtunk.

– Három-négy éve innen visszük a halászlét már egy héttel karácsony előtt. Így biztos elkerüljük a tömeget, 24-én semmi értelme órákat sorban állni. Inkább nem bízzuk a véletlenre, egy hetet pedig gond nélkül kibír fagyasztva az étel – mondta a Bács-Kiskun megyei Kiskunfélegyházáról érkezett Kónya Zsolt, aki feleségével hétfőn öt adag filézett pontyból készült halászlét vitt el a szegedi Fehértói Halászcsárdából.Az eset nem egyedi, mint Frank Sándor , a Fehértói, a Roosevelt téri, egy budapesti és egy győri halászcsárda tulajdonosa elmondta, sokan csak az alaplét viszik, otthon belefőzik a halat, és azt mondják, ők készítették az ünnepi ételt. A csárdagazdától megtudtuk, az ünnepi időszakban, egy hónap alatt 200 kiló paprika, 2700 kiló vöröshagyma mellett halhúsból 11 ezer, csontból 10 ezer, belsőségből 1300 kiló fogy a négy halászcsárdában. Ez a november közepétől december közepéig érkező rendelésnek megfelelő mennyiség.Töltött káposztából több száz adagot visznek, de a kacsacomb és a kakaspaprikás is népszerű elvitelre. – Beül az autóba, kimegy a halért, agyonveri, pikkelyes és véres még a mennyezet is, mire kész, nincs is kedve enni a halászléből. Jóval kényelmesebb, hogy kijön ide, otthon megmelegíti, és kész – fogalmazott a vendéglátós, aki azt is elárulta, Juszt László újságíró 20 adag töltött káposztát rendelt, Matolcsy György közgazdász, politikus, egykori gazdasági miniszter, a Magyar Nemzeti Bank elnöke pedig vegyes halászléből rendelt a pesti csárdában hétszer két adagot, de a titkárnőjével a napokban üzent, hogy valószínűleg több kell majd neki.Úgy tűnik, ünnepek előtt minden vendéglátós ipari mennyiségben áll neki a halászlé- és töltöttkáposzta-készítésnek. Évről évre népszerűbb ugyanis az ételrendelés, azaz egyre kevesebb háziasszonynak van kedve a konyhában tölteni az ünnepek nagy részét.A hamarosan Tápéra költöző Diófa vendéglőben is a halászlé a sláger, ebből 600 adaggal készülnek karácsonyra. A levessel együtt összesen 1500 adag ételre érkezett előrendelés. – Az utolsó napokban fut be a rendelések harmada. Most van a legnagyobb dömping – mondta az üzletvezető, Veres Orsolya. A hidegtál és a sültes tál mellett a klasszikus kocsonya és a töltött káposzta a legnépszerűbb fogás.A rendelés mellett egyre többen ülnek be étterembe karácsonykor. Az algyői Kastélykert fogadóban a karácsonyi svédasztalos étkezésre 25-én és 26-án már minden hely elkelt. Bittó Árpád , a rendezvényszervezéssel foglalkozó Sport&Life, a Vármegye és a Kastélykert fogadót üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője azt mondta, ha már itt vannak az előkészületek miatt, akkor 24-én is kinyitnak, és várják a vendégeket. – Korábban tabu volt a 24-e, de változnak az idők, akkor is kinyitunk. Ilyen a vendéglátás, ezzel mindannyian tisztában vagyunk – fogalmazott az ügyvezető.– Nincs élet a halászlén és a töltött káposztán túl. És tudod, miért? Mert az, hogy egy háziasszony pont szenteste kezdjen el kísérletezni, aztán majd megöli a család, ha elront valamit, nem biztos, hogy jó dolog – válaszolt Sárközi Ákos Michelin-csillagos magyar séf, a Borkonyha étterem és a Textúra étterem séfje nevetve a karácsonyi menüre vonatkozó kérdésünkre. – Mi egészben sült húst fogyasztunk különböző zöldségköretekkel, salátákkal. Halászlét és töltött káposztát majd a nagyszüleimnél eszünk – tette hozzá.