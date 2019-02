Európai decentrummá tenné Szegedet a Fidesz - A programot Kővári Árpád koordinálja

Kővári Árpád szerint szolgáltató várossá süllyedt le Szeged, a Picken és a Continentalon kívül nincs más nagyobb cég, ezért minőségi változást szeretnének. Fotó: Frank Yvette

A Fidesz szegedi alapszervezete mintegy negyven magas szintű elméleti és gyakorlati szakember bevonásával, közös gondolkodás mentén olyan városfejlesztési koncepción dolgozik hónapok óta, amely figyelembe veszi Szeged adottságait és az itt élők igényeit. Továbbá a gazdasági szereplőket hosszú távú befektetésre ösztönzi, kiemelt figyelmet fordítva a munkahelyteremtésre. Emellett magas hozzáadott értéket képvisel, ami megalapozza a helyi egészséges társadalom és az élhetőbb város kialakítását. A Szeged 2030 elnevezésű programot a párt oszlopos tagja, a Tisza Volán Sport Club elnöke, Kővári Árpád koordinálja.– Ez egy hosszú távú vízió, amely két önkormányzati ciklust ölel át. Az elmúlt hónapok során felkerestünk számos olyan szakembert, aki tenni akar a város előrelépéséért, és szívesen összefogna ennek érdekében. Körülbelül negyven szakmai anyag érkezett tőlük vissza, amelyeket összefűzve építjük fel tervünket, amely magába foglalja a közbiztonságot, a városi közlekedést, a gazdaságot, a városi fejlesztéseket, a sportot, a kultúrát, a turisztikát, a szociális szférát, az ifjúságot, az egészségügyet és az idősügyet is. Tehát minden szegmensét a városnak. Része ennek az ipari park létrehozása, új ipari üzemek kialakítása, az új uszoda, a sportcsarnok és a leendő atlétikai centrum is, sőt a 20 éve meg nem épült harmadik híd is. Építeni szeretnénk az egyetemre is mint tudományközpontra, és minden értékét kihasználni, hiszen évtizedek óta itt van a méltán híres Gyógyszerésztudományi Kar, de nincs ehhez kapcsolódó iparunk. És még számos ilyen területünk van, lehetne élelmiszer- és mezőgazdasági ipari üzemünk is, számos ilyen terület van, ami után mennie kellene a városvezetésnek egészen addig, amíg nincs üzleti kapcsolat, eredményes tárgyalás. Hiszen ha nem dolgozunk, nem hibázunk, de eredményeink sem lesznek. Elárvult állapotban van a város, nagyon ráfér már egy felpezsdülés, ami figyelemfelkeltő lehet. Meg kell találni az iparosodás minden olyan formáját, amit ez a környék tud, de ehhez szükség van az egyetemre, az egyházakra, és mindenkire, aki Szegedért tenni akar – hangsúlyozza Kővári Árpád.A koordinátor azt mondja, szolgáltató várossá süllyedtünk le, ahol a Picken és a Continentalon kívül nincs más nagyobb cég, ezért minőségi változást szeretnének.– Nyilván van olyan terület, ahol nagyokat nem tudunk álmodni, de rendet, kiszámíthatóságot szeretnénk, gazdasági és tudományos jövőképet biztosítva. Szegedet olyan európai decentrummá szeretnénk tenni, amely átnyúl a hármas határon is. Mindezt összefogással és közös gondolkozással. Pártállástól és más hovatartozástól függetlenül teret biztosítunk minden olyan városlakónak, aki a megyeszékhely jövőjét építi – emelte ki.Jelenleg tervezés alatt áll a program, de hamarosan megismertetik és véleményeztetik a Szeged jövője iránt elkötelezett lakossággal, a széles körű társadalmi igények beépíthetősége érdekében.