Fedél nélkülieknek szerveztek kirándulást

Nem maradt el az idei Szolidaritás Éjszakája, hanem megújították a kezdeményezést a szervezők. Köllő Sándor atya, a dóm káplánja kérdésünkre elmondta, az elmúlt években azt látták, hogy az egy tál meleg étel, sütemény vagy egyéb ajándék már nem vonzó a fedél nélküliek számára, hiszen városszerte több szervezet gondoskodik a rászorulók étkeztetéséről. – Az ópusztaszeri kirándulás ötlete onnan jött, hogy nyáron Teréz anya nővérei budapesti hajléktalanokat hoztak Szegedre, akik ellátogattak a dómba is. Első alkalommal nem akartunk messzire utazni, ezért is esett a választásunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkra, akik támogatták kezdeményezésünket – mondta el Köllő Sándor. Azokat invitálták a vetítéssel és a Feszty-körkép megtekintésével színesített programra, akik átmeneti hajléktalan szállón vagy alacsony jövedelemből élnek, így nem engedhetik meg maguknak, hogy elutazzanak.Lengyel András szociális munkástól megtudtuk, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az átmeneti szállókon és nappali melegedőkön hirdette meg a kirándulást, és a négy helyről összesen 21 fő jelentkezett. – Az intézményi létszámok negyede itt van, és aki jelentkezett, azok mindannyian eljöttek, ezért is sikeresnek mondhatjuk ezt a kezdeményezést – mondta.– Nagyon jó kiszakadni a mindennapokból, elgondolkozni kicsit a jövőről ebben a szép környezetben, hiszen a szállón vagy a melegedőn töltjük időnk nagy részét, ami azért kicsit monoton – mondta lapunknak Herédi Tamás. A 62 éves férfi egyébként fiatalkorában már járt Ópusztaszeren, most rácsodálkozott, mennyi minden változott az emlékparkban. Örült a kirándulás lehetőségének Kolompár József is, aki még egy játék lovagsisakot is a fejére biggyesztett. – Nagyon tetszett a vetítés, de nem a 3D-s megoldás miatt, hanem a tartalma volt érdekes. Roma vagyok, de magyar is egyben, fontos, hogy minél többet tudjunk múltunkról, gyökereinkről – magyarázta a férfi.