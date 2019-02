Feljelentették Szabó Bálintot és a Liquid Kontrollt

A Magyar Állam eddig 2,4 milliárd forintért állt helyt a Szeviép-ügyben, ennyit fizetett ugyanis ki a Botka László vezette szegedi önkormányzat és a Szeviép miatt csődbe jutott kisvállalkozók megsegítésére. Amennyiben a tízszázalékos sikerdíj igaz, akkor a nehéz helyzetben lévő vállalkozókat becsapva Szabó 240 milliót kapott eddig, jogtalanul.

Az Origó információi szerint Szabó jogtalanul jár el a Szeviép-károsultak képviseletében. Az értesülések szerint a a feljelentés azt részletezi, hogy a Liquid Kontroll Kft. olyan tevékenységeket végez, melyekhez nincsenek meg a megfelelő engedélyei. Ezzel a károsultakat megtévesztheti és az ügyükből üzletet szerezhet.követelés-kezelés, követelés-vásárlás, követelés-behajtás, bizalmi vagyonkezelés, sértetti, avagy hitelezői képviselet, mediátori tevékenység a felek között.A fenti tevékenységek kivétel nélkül. Természetesen annak érdekében, hogy ne lehessen ezekkel visszaélni és ezzel az állam polgárai védve legyenek.Utána néztek annak is, hogy a Liquid Kontroll rendelkezik-e a megfelelő engedélyekkel. Azt találták, hogy nem. Ezen felül a cégmegfelelő pénzügyi garanciákkal, és nincsen minimálisan elvárható szakmai gárdája sem.A feljelentő szerint Szabó Bálintnak tehát sem engedélye, sem megfelelő pénzügyi garanciái sincsenek a Szeviép-károsultak követeléseinek képviseletére,ebből mégis komoly haszonra tesz szert, a károsultak követeléseit 10%-os sikerdíjért végezte.A beadvány szerint Szabó Bálint "engedély nélküli pénzügyi tevékenységet" végez, hiszen vélelmezni lehet, hogy nem csupán képviseletet lát el, hanem követeléseket is vásárol.Sértetteket, károsultakat és hitelezőket vesz rá csalárd módon, hogy bízzák rá a képviseletet, miközben ahhoz sem szakmai, sem anyagi garanciákat nem nyújtott és nem nyújt.Vagyis ő is becsapja és megkárosítja azokat, akiket Botka László szegedi szocialista polgármester kedvenc cége, a Szeviép egyszer már átvert.