Fellobbant a második adventi láng Szegeden - fotók

A második láng lobbant fel a város hatalmas adventi koszorúján délután 5 órakor, melyet Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Cserháti Sándor , a Szegedi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze gyújtott meg.Szabó Sándor beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a várakozás időszakában a legfontosabb, hogy nyitottak legyünk és lecsöndesítsük lelkünket. Mint emlékeztetett, Magyarországon 2 millióan élnek mélyszegénységben, a remény gyertyájának meggyújtásával pedig ő is reményét fejezte ki, hogy képesek leszünk őket felemelni.Cserháti Sándor pedig az időről beszélt, mellyel mindig hadilábon állunk. Mint mondta, sokszor nem vagyunk egymással szinkronban, nincs időnk egymásra. A közelgő ünnep viszont alkalom arra, hogy összhangba kerüljünk szeretteinkkel, és ha ez sikerül, ez akár így is maradhat Karácsony után is.