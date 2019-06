Félnek a őszibarack termelők, hogy a bezúduló olasz barack lenyomja az árakat

Bemutatót tartott csütörtökön a Dél-alföldi Őszibarack-termesztők Szövetsége. – Nem lett akkora a fagykár, mint az első ijedségre sokan várták, az elmúlt öt év átlagának 60-70 százaléka lehet az idei termés – mondta Lajkó Andor alelnök, aki maga is 20 hektáron gondozza a gyümölcsöt.



A „homok minden esőt elnyel" hiedelem megdőlt Szatymazon, ha nem is állt a víz a barackosban, azért itt-ott szokatlanul mély volt a talaj.



– Kevés volt a téli és a kora tavaszi csapadék, mostanában meg már túl sok esett. Neki nincs a legkorábban érő Starcrest fajtából, ám a gyümölcsösben ilyet is találtunk. Kicsit még harsogott, de már szépen folyt a leve, most is hibátlan, de csak két-három nap múlva lesz igazán piacképes.



Őszibarackot 3 ezer hektáron termesztenek az országban, ebből ezer Szeged–Szatymaz környékén található. A szezon­indítón egy 9 millió forintba kerülő őszibarack-válogató gépet is bemutattak, ami jelzi, hogy fogy a kétkezi munkás, aki osztályozná a gyümölcsöt. Tulajdonosa, Gyuris Mihály az őszibarack-termesztők szövetségének alelnöke felajánlotta, hogy szezonban pár száz láda barackkal bárki kipróbálhatja, így majd kiderül, hogy az a fajta bírja-e a gyűrődést. Nála a gép miatt csak délelőttönként szedik a barackot, akkor is csupán 12 emberrel a 18 helyett, és délután válogatnak. A géphez minimum 7-8 ember kell, hogy etesse, illetve méret alapján beládázza. – Ízületes már a válogató asszonyok keze, nem győzi a munkát, ezért kellett a gép – hangsúlyozta a bemutató résztvevőinek. A gépet számítógép vezérli, ami gyorsan képes lemérni a barack súlyát és a megfelelő fakkba ejteni a gyümölcsöt.