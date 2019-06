Fiesztahangulat a lezárt rakparton, vízben áll a Felső Tisza-part: hétvégén tetőzhet a folyó - fotók

Minden nyár eleji áradásnál van néhány nap, amikor a szegediek "elfoglalják" a lezárt rakpartot. A víz az út legszélére is kicsap már, bokáig ér a szélén, ahol uszadék sincs - a Szabadság úszóház mögött viszont rendesen feltorlódott -, és kellemesen langyos: sokan sétáltak, bicikliztek benne tegnap délután. A horgászokat és a fotósokat is vonzza a nagy víz. Az úszóházakhoz száraz lábbal csak csónakban vagy úszva lehet bejutni, esetleg pallón, ahogy ezt a Szabadság úszóháznál is láttuk. A vízirendőrség úszóműve sem kivétel az egykori hajókikötő helyén, a bejutást felfoghatjuk edzésprogramnak is., a Felső Tisza-parton is árvíz lepi az árteret. Vízben állnak a villanyoszlopok, és nem láttunk olyan úszóházat, amire száraz lábbal fel lehetne menni - ettől függetlenül többön van élet magas vízállásnál is. A Fokáig néztük meg tegnap, mennyire áradt ki a Tisza: a kocsmát nem fenyegeti, de a Horthy úszóház környéke elesett. A vadkacsák viszont nagyon jól érzik magukat, csapatostul úszkálnak a sekélyesben.Ami a vízállást illeti, az Alsó-Tisza továbbra is lassan árad, Szegednél 599 centimétert mértek csütörtök reggel. Az elmúlt napokhoz hasonlóan az alsó-tiszai vízállás változásaiban a Hármas-Körös és a Maros árhullámainak hatása a meghatározó.Az alsó-tiszai tetőzésekre e hét végén lehet számítani, készültségi szintet vagyis a 650 centimétert elérő vízállás nem várható az ATIVIZIG közleménye szerint. A hét közepi csapadékos idő a Maros alsó szakaszán is kiváltott kisebb áradásokat. Makónál is megállt az apadás, ismét emelkedett a vízszint, ami valószínűleg pénteken tetőzik 280 centi körül. Az előre jelzett csapadék miatt a tetőzést követően az apadás valószínűleg lassú lesz, kisebb emelkedésekre is számítanak a szakemberek.