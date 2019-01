Frida Kahlót is megelőzte Moldovan

A REÖK viharos fogadtatásban részesült Virgilius Moldovan-tárlata is bekerült a tíz legjobb hazai kiállítás közé. Fotó: Frank Yvette

Ráadásul a Looking for identity című kiállítást a portál főszerkesztője, Áfra János elemző cikkében a 6. helyre sorolta, miközben „a 20. század legismertebb festőnőjének már- már hisztérikusan körülrajongott életművét bemutató MNG-s tárlat", azaz a hatalmas érdeklődéssel kísért Frida Kahlo- kiállítás csak 10. lett ezen a listán.A szegedi Moldovan-tárlatot a szerző szerint „a gondos válogatáson túl az tette izgalmassá, hogy a többnyire meztelen testeket sokszoros nagyításban reprezentáló művek kontrasztba kerültek a szecessziós épülettér adta sajátságokkal. Ez a termékeny feszültség részben a szellős elrendezés miatt tudott jól érvényesülni, hiszen egy-egy nagyobb térben is maximum négy- öt kézzel festett szilikonszobrot láthattunk, a pénztár elé, a földszinti lépcsőfeljáróba és a – kiállítás nagy részének helyet adó – második emeleti kiállítótér utolsó termébe pedig csak egy-egy munka került. Az alakok közt az európai kultúra ikonjai is megjelentek – Pablo Picasso meztelen óriásként pózolt, Friedrich Nietzsche feje pedig madártesttel tűnt fel –, ugyanakkor többségbe kerültek az esetlenségükben, kiszolgáltatottságukban, máskor ellenkezőleg, brutalitásukban, fizikai fölényükben ábrázolt testek. Moldovan a szellemi fogyatékosság, a pszichés betegségek nyomait hordozó vagy éppen eltorzuló arcokat, az egymásra tornyosuló hústömegeket, a testi aránytalanságokat, a genitáliákat, de még a kidudorodó erekkel különféle színekben játszó bőrt is könyörtelen naturalizmussal, sőt, elidegenítően idézte elénk."A kulter.hu toplistája élén egyébként a Magyar Nemzeti Galéria Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete című kiállítása, a Szentendrei Képtár tárlata, a Dél-Afrikában született fotóművész, Mohau Modisakeng Átkelő című bemutatkozása, valamint a Szépművészeti Múzeum Leonardo da Vinci és a budapesti Lovas című kiállítása szerepelt.