Futók akadályozzák vasárnap a szegedi közlekedést - ide ne hajtson autóval aznap

Vasárnap rendezik meg a Szeged Maraton városunkban. Az útvonal egyik része a Huszár Mátyás Rakparton szokott lenni, viszont ez idén a szervezők nem kaptak engedélyt arra, hogy ide jelöljék ki az útvonalat.A rendezvényt szervező iroda ügyvezetője, Kókai Dániel lapunknak elmondta, hogy a verseny a Révai utcáról indul, és a versenyzők a Somogyi utca felé a Korányi fasoron keresztül fognak futni, de ez csak a start. A Tömörkény utca ugyan le van zárva, ott parkolni tegnap óta nem lehet, de az ott lakók a Roosevelt tér felé elkanyarodhatnak a Palánk utca felől is, hiába egyirányú az út.Aki mégis betéved a lezárt rész felé, vagy éppen csak arra sétál, nyugodtan szurkolhat, a lelkesedés a maratont futóknak biztosan jól fog esni.

A start helyszínén preventív szolgáltatásokat is nyújtunk, így akár az arra járók, vagy a környéken lakók ezeket a szolgáltatásokat is igénybe vehetik. Ez azt jelenti, hogy akár vércukrukat is megnézethetik.

-mondta lapunknak Kókai Dániel.Hogy merre futnak majd a sportolni vágyók, és hova nem tud majd behajtani, azt EZEN a linken tekinthetik meg>>>