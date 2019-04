Garfield, a dagi macska még mindig népszerű - sok érdeklődőt vonzott a Somogyiba a képregénybörze

Vannak örök klasszikusok, amik sosem mennek ki a divatból. Ez derült ki a szombati Képregénybörzén is a Somogyi-könyvtárban. Pataki Miklósnak a Marvel képregények a kedvencei. Kisfiával, Zsomborral érkezett. Már az első fél órában körbepásztázták a standokat, igen céltudatosan. Zsombornak a Pókember és a lusta, lasagnefaló, kövér vörös macska, Garfield a kedvence, aki utálja a hétfőket, hű társa pedig Ubul kutya.– Nem régóta adom az ilyeneket a kezébe, de szereti őket nézegetni. Most múlt három éves Zsombor. Nemrég kezdtük el a Batman világát például. Nekem is gyerekkoromban nagy kedvenc volt a Pókember és az X-Men egyaránt. Ezt igyekszem továbbadni.Azok, akik azt hitték, a képregények világa csak a férfiakat bűvöli el, kellemeset csalódhattak. Vörös Édua épp saját munkáit árulta. Utánam Fiúk! – állt a harmadik köteten. Az első kettő már elfogyott, elmondása szerint.– Nem vagyok mindenevő, mindig változik az ízlésem. A nyugati, de a japán képregényeket is szeretem, vagyis a mangákat. Az Asterix és Obelix kiadványokból például egész sok sorakozik otthon. Már jó 30 éve pedig rajzolom is a saját képregényem – mutat maga elé az asztalra.Mellette egy szegedi lány ült, Nemes Annamária. Itt is tanul, méghozzá pszichológia szakon. Neki még nem jelent meg képregénye, de munkáit bárki megtalálhatja online, Aventisz néven. A lányok előtt sorakozott pár Harry Potteres zokni és különféle ékszerek is. Mert bizony nem csak képregényekkel pakolták fel maguk a kiárusítók. Akadt szuperhősfigura, de Star Wars pohár is. Mindenféle filmes és mesés ereklye, ami kedves a rajongók szívének. Régi és öreg kiadványok. A Macskafogóra is jutányos áron rá lehetett akadni. Hiányzó borítóval ugyan, de belül hibátlanul. Volt, aki egy 1991-es Batmant vadászott magának, bontatlan csomagolásban.– Ez egy vadonatúj történet, ami a filmek után játszódik. Elmennek a főszereplők 2035-be, előre az időben – mutat az egyik árus, névtáblája szerint Panel Kalandor egy Vissza a jövőben kiadványra, ami csodaszép kemény kötésben várta a film rajongóit.