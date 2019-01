Gyűjti a Délmagyart szentmihályi olvasónk: hűséges előfizetőnk unokái is szerepeltek már lapunkban

Lehotai Lajosné örömmel fogadta lapunk ajándékát, melyet nagy valószínűséggel lányának ad, hogy unokái finom gyümölcsleveket igyanak. Fotó: Kuklis István

Több mint 40 éve előfizetőnk a Lehotai házaspár. – Házasságkötésünk után mi is előfizettünk a Délmagyarra. Anyósoméknál volt ez szokás, ők is járatták, így természetes volt, hogy mi is előfizetünk rá – mesélte Lehotai Lajosné Icu. Azt is elmesélte, volt olyan időszak, amikor vitáztak férjével azon, ki olvassa először. Mint kiderült, Icu győzött, ő már délelőtt végigolvassa lapunkat, a címlapon kezd, majd megfordítja, és hátulról kezdi olvasni. A sportrovatnál meg is áll, szereti a kézilabdát, nagyobbik unokája, Botond is ezt a sportot űzi. Félre is rakja azokat az újságokat, amelyekben szerepel a kisfiú. Örömmel mutatta az összegyűjtött újságokat, amelyekben már kisebbik unokája is szerepelt. Boldizsár játssza ugyanis a gyermek Jónást a Szegedi Nemzeti Színház meseoperettjében, a Szaffiban.– Mindig félreteszem azokat az újságokat, amelyek érintenek bennünket, komoly gyűjteményem van már, még olyan számom is van, amely fekete-fehér – mesélte az asszony. Hozzáfűzte: ő a hagyományos, nyomtatott verzió híve, bár van otthon internet, neki fontos, hogy mindennap kézbe vegye lapunkat. – Nem is tudunk a Délmagyar nélkül élni. A sport mellett a politika is érdekel, sokszor megvitatom a családdal a történéseket – meséli nevetve.Icu finom sós sütivel várt minket, amelyet Gasztromagazinunk receptje alapján készített, mint mondja, az és a Lakás és Kert melléklet a kedvence. Hűséges előfizetőnk ajándékunknak, a smoothie-készítő gépnek nagyon örült, azt mondta, lányának fogja adni, aki az egészséges életmód híve, így biztos finom turmixokat készít majd a két unokának.