Halsütöde is lesz a felújított algyői kikötőben - galéria

Eredetileg június 1-jén adták volna át az új Szent Anna kikötőt Algyőn, de a Tisza magas vízállása és s rengeteg eső miatt ez csak csütörtökön sikerült. Molnár Áron, a település polgármestere a megnyitón elmondta, hogy a beruházás részben pályázati pénzből, részben pedig saját forrásból épült. A település összesen négy pályázatot adott be, amelyek a Tisza fejlesztésével kapcsolatosak. Az egyiken 142 millió forintot nyertek, a szabadstrand melletti kikötő áttelepítésére, a Levendula melletti stég kialakítására, és a most átadott kikötő fejlesztésére. Ezt a pénzt az önkormányzat 50 millió forinttal egészítette ki.Molnár Áron arról is beszélt, hogy két, határokon átnyúló, magyar-szerb közös pályázat is része a projektnek. A sikeres pályázatokban Magyarkanizsa, Óbecse és Csongrád voltak Algyő partnerei. A kikötőn található egy fedett váró, azt építették a közös pályázati pénzből, az összes többit pedig már a hazai forrásokból. A vízen egyébként most még csak néhány csónak horgonyzott, de a polgármester szerint rövidesen teljes kapacitással üzemel majd mindkét algyői kikötő.– A vízen kívül fontos része volt a tervnek a kikötő környékének a rendbetétele is – tette hozzá a polgármester. Ott egy „szabadidős teret" alakítottak ki, aminek a legfőbb célja Molnár Áron szerint, hogy az algyőieket visszacsábítsák a Tiszához. – Ide érdemes lesz eljönni, megenni egy sülthalat, meginni egy üdítőt, vagy sört, esetleg egy fröccsöt. Kiülni ide beszélgetni, nézni, hogy mi történik a Tiszán, beszélgetni az élet nagy dolgairól – mondta a tervekről a polgármester.A kikötő környékén napvitorlákkal árnyékolták le a padokat, és már a biciklitárolót, és a parkolókat is kialakították, a halsütöde pedig heteken belül kinyit.