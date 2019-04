Harckocsi indult a Csonka-szakközépiskola felé - fotók

– A rendészképzésünk miatt is örülünk annak, hogy a mostani diákönkörmányzati napra eljöttek a Szegedi Hadipark és a honvédség toborzóirodájának munkatársai – mondta a Délmagyarországnak a Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai igazgatóhelyettese. Bálint Antal azt is elárulta, hogy a szerdai, úgynevezett tanítás nélküli munkanapon a katonai járművek és a katonai fegyverek voltak a középpontban.A diákoknak félig-meddig szabadnapnak számító esemény sztárja kétségkívül a Szegedi Hadipark FUG D–442-es nevű járműve volt. Ezt egyébként, ahogy rövidebb nevéből ki lehet következtetni, felderítő úszó gépkocsinak hívják.A Szegedi Hadipark vezetője elmondta lapunknak, hogy a FUG-ot – mivel ilyen járművekkel nem lehet csak úgy furikázni – korán reggel vitték el az iskolához, rendőri felvezetéssel. Erre egyébként szükség is volt, mert a jármű, tetején egy hatalmas fegyverrel meglehetősen nagy feltűnést keltett, főleg amikor az új hídon ment át.Király Nikolász azt is elmondta, hogy ez a jármű magyar gyártmány, a Rába-gyárban készült az 1960-as évek végétől. Tervezője Poór István. Érdekesebb azonban, ami a járművek gyártása körül történt. A szocializmus idején győri gyárból Budapesten keresztül szállították a FUG-okat Kalocsára, amit figyelemmel kísértek a NATO kémei is. Ők arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi harckocsi készülhet az országban. Erről persze a honvédségnél is tudtak, és azt találták ki, hogy több harckocsira is ugyanazt a rendszámot festették, és a számok sem sorban követték egymást. Így viszont a hadsereg sem tudta megkülönböztetni őket, ezért az első páncéllemezbe az orrnál beleütötték a sorozatszámot és az igazi rendszámot is.Akiket pedig a katonaság és a harckocsik nem érdekeltek annyira, azok a motoros bemutatókon kívül megnézhették, hogyan nyílik ki, vagyis inkább hogyan robban fel egy légzsák. Az iskola udvarán több ilyet is felrobbantottak, de kiderült, hogy a légzsákoknak is van közük a katonasághoz, vagy legalábbis a háborúhoz. Amikor ugyanis fegyverkezni kell, akkor leállnak a légzsákok gyártásával, és taposóaknákat készítenek helyettük, ugyanazzal a technikával.Ha Ön is fotózta út közben a tankot, küldje el nekünk acímre!