Hazamenni oda, ahol már nincs házunk - Egyik rendszer sem rajongott a tanyákért

Juhász Antal és a frissen megjelent könyv. Nyolcvanévesen, ötven év munkájával. Fotó: Karnok Csaba

Szeged környékéről kevesebben indultak el Amerikába a nagy kivándorlási hullám idején.A város közelében ugyanis még az 1920-as években is lehetett földhöz jutni, a közlegelők felosztásával. A tanyák itt a huszadik században fejlődtek igazán, s ez az életforma a negyvenes évekre élte virágkorát. Egészen más volt, mint amilyennek a városi ember elképzeli – derül ki Juhász Antal szegedi néprajzkutató A dél-alföldi tanyavilág című könyvéből, amelyet a Nap Kiadó jelentetett meg a közelmúltban.– Gimnazista koromban egy nyáron tanyai postást helyettesítettem. Tizenöt-hat évesen alkalmam volt az addiginál is jobban megismerni ezeket az embereket – mondja a szerző.– Az egyetemen Bálint Sándort hallgattam. A múzeumba kerülve, néprajzkutatóként rövid időn belül a tanyákra irányult a figyelmem. A hatvanas évek közepétől a tanyai kisvasúton, paklikocsiban vitt biciklivel jártam be a régi szegedi tanyákat. Ez a téeszszervezés utáni időszak, sok keserűség volt az emberekben. Mivel nem a közelmúltról, hanem a legszebb időszakról kérdeztem őket, megnyíltak előttem. Még 1880-as születésű adatközlőim is voltak. Ez azért volt fontos, mert soknak közülük vagy saját tapasztalata, vagy szüleitől hallott emléke volt a megtelepedésről a tanyán, a gazdálkodás kezdetéről, a szőlő-, gyümölcs-, paprika- vagy káposztatermesztés elindításáról.Azt a néprajzkutató láthatta, hogy a Rákosi- után a Kádár-rendszer hogyan próbálja eltüntetni a tanyavilágot. Adatközlőinek beszámolóiból pedig kiderült, hogy bár Szeged városa élen járt a tanyai iskolák megépítésében már a XIX. században, a rendszerek, hatóságok általában nem rajongtak azért, ha a városi gazdák végleg a tanyára költöztek. A megtelepedés idején előírták, hogy a városi házban mindenképp maradjon valaki, aki elérhető.– A városi ember pedig azt gondolta, a tanyai elszigetelt, az Isten háta mögött él. Pedig életképes kis közösségek működtek. A szomszédok összejártak. A fiataloknak bált szerveztek egy-egy tanyán, összeadták a pénzt zenészre, borra. Amíg templomok nem voltak, a kereszteknél rendezett misék után is rendeztek „misebált". Azért jellemző az is, hogy a szegedi tanyákon élő családok, ha a városba mentek piacozni, templomba, búcsúba, hivatalos ügyet intézni, azt mondták: „hazamögyünk" – még akkor is, amikor már nem volt hová hazamenni, mert a városban már nem volt házuk, se rokonság.Juhász Antal az ezredfordulón és tíz évvel később is tanulmányozta a vidéket, dokumentálva a változást. A városból, olcsóbb élet reményében kiköltözött, sokszor csalatkozó emberek mellett megtalálta az egykori tanyaiak leszármazottait – köztük azokat, akik a kárpótlás idején földhöz jutva folytatták a gazdálkodást. Sok olyan házaspárral beszélt, akiket városban, faluban élő gyermekeik hiába próbáltak rábeszélni arra, hogy költözzenek be. Nemzedékeken át megmaradt az az élmény, hogy a biztos megélhetés mellé sajátos szabadságélmény társul: „itt nekem nem parancsolnak", mondták. Ez az, amit a hatóság nem tudott vagy nem akart megérteni.