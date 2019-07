Hello Ugar!: az Ópusztaszeren bulizók mindent megtalálnak itt, amit a felkapott rendezvényeken hiába keresnek

Népszerűek a koncertek, de nem csak a zenéé a főszerep. Természetközeli, látogatóbarát és nyugodt a Hello Ugar!, ahol nincs tömeg, sem szemét, és akár a család együtt is fesztiválozhat.

Igazi piknikhangulat: voltak, akik a szalmabálákon ülve, mások földre terített pokrócon hallgatták a koncerteket.

Fotók: Kuklis István

Hetedik éve népesül be nyár derekán az ópusztaszeri Akhal Ménes néhány napra. Az első években mindössze az Anna and the Barbies zenekar, illetve rajongóik gyűltek itt össze, mostanra azonban fesztivállá nőtte ki magát a rendezvény. Aki azonban azt gondolja, hogy a Hello Ugar! is csak egy a sok zenei rendezvény közül, ahol a pornál és a tömegnél csak a szelfizgető cicababákból van több, nem is tévedhetne nagyobbat.A parkolótól több mint 5 perces séta vezet a pusztán ke­resztül a fesztivál helyszínére. Ez pont alkalmas arra, hogy az ember maga mögött tudja hagyni a nagyvárosi nyüzsgést, és kicsit lelassuljon. A megérkező vendéget fogadó feliratok pedig minden kétséget eloszlatnak azzal kapcsolatban, hogy más ez, mint a többi. Hamar kiderül, hogy itt ajándék jár a szemétért, cigicsikkért, sőt azért is, ha valaki megválik mobiltelefonjától a bulik idejére.– A no selfie zóna lényege, hogy a fesztiválozók éljék meg a pillanatokat, ne csak utólag, a fotókról lássák, hol jártak – magyarázta Pásztor Anna fő­­szervező.– Nekünk az az elsődleges célunk, hogy akik ellátogatnak ide, feltöltődjenek. Ezért döntöttünk például amellett is, hogy egyszerre mindig csak egy színpadon szól a zene. Amellett, hogy ez zenekarbarát intézkedés, hiszen senki nem ma­­rad le egy koncertről sem, a zajszennyezés is jelentősen csökkenthető.Pásztor Anna elmesélte, fesz­­tiváljukat a Greenpeace és a WWF egyszerre támogatja. – Elbomló kanalat, poharat és szívószálat adunk a vendégeknek, a környezetnek köszönhe tően pedig körülbelül százszor annyi oxigént, mint amit a Sziget fesztiválon lehet beszívni. Sajnos úgy tűnik, a rendezvény szúnyogbarát is, de ezzel nem tudunk mit kezdeni – utalt a fe­­je körül hemzsegő vérszívókra, majd gyorsan körbe is fújta magát.A fesztivál egyébként már az első napon rekordot döntött: 40 százalékkal többen váltottak je­­gyet arra a napra, mint egy év­­vel korábban.Kora estére igazi piknikhangulat alakult ki: voltak, akik a szalmabálákon ülve, mások földre terített pokrócon hallgatták a koncerteket, a legnagyobb partiarcok pedig mezítláb táncoltak a fűben. Hamar megtaláltuk az egyik legfiatalabb fesztiválozót is: a 14 hónapos Boldizsár teljes nyugalomban hallgatta a Magashegyi Underground-koncertet. – Így nőtt fel. Édesanyja hasában is már több koncerten volt, 8 hetesen Tankcsapda-koncertre vittük – mesélte édesapja, Bechtold Balázs. A család Bu­­dakesziről érkezett, négy napig a fesztiválon kempingeznek. – Ez a fesztivál a zenéről és a közösség szeretetéről szól. Ezért szeretjük – magyarázta.Mezítláb, kalapban érkezett fesztiválozni Máté Gábor , Pusztaszer polgármestere is feleségével, Ildikóval.– Az első pillanattól része voltam ennek a rendezvénynek – mesélte.– Köszönhetően annak, hogy a rádiók által még nem felkapott zenekarok is fellépési lehetőséget kapnak, itt mindig felfedezek olyanokat, akik ne­­kem tetsző zenét játszanak. És jók a kísérőrendezvények is: olyan értékrendet közvetíte­nek, amelyek toleranciára ta­nítanak.A Hello Ugar! szombati zárónapján többek között a Fák alatt ze­­nekar, az Ék, a 30Y és az Anna and the Barbies lép fel, a négynapos bulit pedig a Soerii & Poolek zárja szombat éjjel az Akhal Ménes területén.