Hibridben az igazi a RAV4

Mi mennyi?



Az új RAV4 alapára 8 millió forint alatt van, a hibrid változat 9,6 millióról indul. Az általunk próbált, a gazdag kényelmi és biztonsági alapfelszerelésen túl még számos extrát kínáló, Executive modell árcéduláján 12,7 millió forint állt. Egyebek között 18-as könnyűfém keréktárcsákkal, memóriás és elektromos bőrüléssel, panorámakamerával, navigációs rendszerrel.

A Toyota RAV4 új generációja épít a hagyományokra, az öntöltő hibrid elektromos hajtást is megkapó crossover letisztult, miközben felidézi a márka ikonikus offroader terepjáróit. Szegmensénél erőteljesebb SUV-jellemzőkkel bír, és megteheti, hogy ne akarjon a legszebb lenni a kategóriájában. Ennek jegyében kellően szögletes, határozott a vonalvezetés, az élekkel és háromdimenziós formákkal játszó karosszéria nagyon más, mint a mai SUV-k ívelt, kerekebb világa.A Toyota várakozásai szerint a RAV4 akár 90-95 százalékban is környezetbarát öntöltő hibrid elektromos hajtással találhat gazdára – az előző generációnál Európában ez 85 százalék volt –, ilyet kaptunk mi is a Toyota Kovácstól.A 2,5 literes hibrid RAV4 a hatékony üzemanyag-fogyasztást és az alacsony emissziót csendes működéssel, valamint meggyőzőbb erővel és rugalmassággal kombinálja. Rendszerteljesítménye, vagyis amikor az elektromos és a benzines motor egyszerre dolgozik, 218 lóerő. A 180 kilométer/órás végsebesség és a 8,1 másodperces százas gyorsulás is jelzi, nem kell kompromisszumot kötni. A márka szerint az új, DynamicForce erőforrás kategóriája egyik legtakarékosabb és legalacsonyabb kibocsátású modelljévé teszi a RAV4-est. A Toyota úgy számol, hogy a vegyes ciklusban mért üzemanyag-fogyasztás 5,5–5,7 liter 100 kilométerenként. És jól számol, én – ha nem is laboratóriumi pontossággal – 5,8 litert mértem, ez pedig egy ekkora, 1,6 tonnás saját tömegű „nagyvastól" dicséretes.Érdekes, hogy bár a vezető választhat a gazdaságos, a normál és a sportos beállítás között, a RAV4-es valahogy nem csábít száguldásra, én is legszívesebben az Eco-módban, zöld műszerfal háttérfénnyel használtam. Kipróbáltam persze a dinamikus menetet is, vörös fény és tempósabb gyorsulás lett az eredménye – az autóban ülő hölgyeknek azonban ez már sok volt.A RAV4 európai választékának minden tagja az alapfelszerelés részeként kínálja az aktív biztonsági rendszereket magába foglaló Toyota SafetySense csomagot. A technológia hatékonyan segít elkerülni az ütközést vagy enyhíteni a súlyosságát. Teszi ezt úgy, hogy figyelmezteti a vezetőt, előkészíti a biztonsági rendszereket, szükség esetén pedig automatikus vészfékezésre vagy aktív kormányrásegítésre is képes az autó. Benne van az ütközés előtti biztonsági rendszer a gyalogosfelismerő funkcióval, az intelligens adaptív sebességtartó automatika, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer aktív kormányrásegítéssel is.Ez utóbbi kettő már a fél önvezetés felé mutat az autópályán. Az aktív sávtartást alaposabban is teszteltem, tényleg kulturáltan segít, és persze időben figyelmeztet is, hogy vegye vissza a vezető a kormányzást. 50 kilométer/óra felett aktívan beleavatkozva tartja a járművet a forgalmi sáv középvonalában.