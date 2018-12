Hitelfelvétel nélkül is boldogulnak: rendbe tették az egészségházat, készülnek a temető teljes felújítására is Üllésen

A temető felújítása során a ravatalozót is korszerűsítik. Fotó: Kuklis istván

Évek óta jól gazdálkodik az üllési önkormányzat, ezért folyamatosak a fejlesztések a nagyközségben, ráadásul ehhez hiteleket sem kellett felvenniük – tudtuk meg a település polgármesterétől. Nagy Attila Gyula elmondta, hogy mivel nem volt adósságuk, még 2016-ban nyertek összesen 224 millió forintot a kormánytól. A kormányzati pénzt pályázati forrásokkal is ki tudták egészíteni, így csaknem 700 millió forintjuk volt a település fejlesztésére.A polgármester szerint a pénznek egyébként volt helye. Az Erkel Ferenc utcát és a Víztorony utcát például teljesen leaszfaltozták, így már nincs földút a településen.Az útfelújításokon kívül renoválták az összes intézményt, például az óvodát és a bölcsődét is, az iskolában pedig energetikai fejlesztések történtek. Ez azt jelenti, hogy az üllési óvoda és iskola már gyakorlatilag teljesen önfenntartó, az elektromos áramot maguknak termelik meg. Ugyanez történt az önkormányzat épületével is. Az óvoda melletti házat pedig megvásárolták, és az udvarán egy focipályát alakítottak ki.Üllésen jelenleg is dolgoznak, most éppen három utcát csatornáznak. Nagy Attila Gyula elmondta, hogy a belvíz és a csapadékvíz a legnagyobb problémát a Dózsa György, az Erkel Ferenc és a Móra Ferenc utcában okozta, most itt építik a csatornát. Szintén pályázati pénzből tették rendbe az egészségházat, amelyet ki is bővítettek. A két háziorvos és a településen dolgozó fogorvos is két-két rendelőt kapott, azaz csak kap, mert a rendelőket még nem adták át, de rövidesen az is megtörténik. A terv az, hogy a háziorvosi rendeléseken kívül rövidesen szakorvosi rendelésekre is járhassanak az üllésiek.A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy készülnek a temető teljes felújítására is, ami persze nem a síremlékekre vonatkozik. A tervek szerint az utakat letérkövezik, kiépítik a díszkivilágítást, a ravatalozót is korszerűsítik, és egy kamerarendszert is telepítenek majd. A pénz már erre is megvan.Az eddig felsorolt beruházásokra saját forrásból az önkormányzat összesen 20 millió forintot költött. Nagy Attila Gyula elmondta, hogy a település működési költségeit a saját bevételeikből tudják fedezni, a fejlesztéseket pedig pályázati forrásokból oldják meg, ezért nem kell hitelt felvennie évek óta Üllésnek.