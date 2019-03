Holland-magyar kiállítás nyílt a rajz tanszéken - fotók

Számos tájkép beépült a tárlatba magyar oldalról: mesélő fák és vízparti világ, de emberábrázolás is feltűnik. Lóránt János Demeter Szegeden végzett, pont a tanárképző rajz- és művészettörténet tanszékén. Lous Stuijfzand plasztikái markánsak, kifejezők, van köztük magaslest és régi földművelési eszközt formáló alkotás is. A kiállítás március 30-ig tekinthető meg.– Közel 30 éve éltem Szegeden másfél évig. Igazán nagy dolog nekem épp ezért, hogy itt kiállítják a munkáim. Nem is hittem, hogy közel száz művet fogunk bemutatni – mondta el a holland képzőművész, akinek kisfilmjét is levetítették.