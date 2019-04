Hűségidővel nem ugrálhatunk

Járt már pórul sonkával, csokinyúllal, lejárt termékkel? – Várjuk olvasóink kérdéseit

Örök téma, hogy miből van az olcsóbb húsvéti sonka, a multinál érdemes elolvasni az összetevőket. Fogott már mellé? Ossza meg velünk történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket! Ünnepi nagy bevásárlásnál könnyebben előfordul, hogy lejárt szavatosságú terméket veszünk.



Mi ilyenkor a teendőnk, hová fordulhatunk? Mit tehetünk, ha a feltüntetett ár nem egyértelmű? A bevonómassza olcsó ugyan, de a nyúl vagy a tojás rendes csokiból az igazi. Érezte már úgy, hogy becsapták? Gyakori probléma, hogy az akciós árat a pénztár nem érvényesíti – járt már így?



Előfordul, hogy a termékeket nem hitelesített eszközzel mérik, vagy a csomagolóanyagot is belemérik a vásárolt áruba. Volt már ilyen tapasztalata? Ossza meg velünk problémáját, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@ delmagyar.hu címre várjuk.

– Nálam a tévé-előfizetés körül van a hercehurca. Elköltöztem hűségidőn belül olyan helyre, ami nem volt szolgáltatási terület. Meg mindig pénzt követelnek tőlem olyanért, amit meg sem kaptam – jogos ez?– Érdemes a szolgáltató honlapján megnézni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), ebben megkeresni a kötbér alóli kivételek eseteit. Ha itt nem szerepel a szolgáltatás áthelyezésének akadályozása, tehát az, ha olyan településre költözik a szerződő fél, ahol az nem elérhető, akkor jogos a vállalkozás követelése.Azokat a földrajzi szolgáltatási területeket, ahol a vállalkozás köteles az áthelyezést biztosítani, szintén az ÁSZF-ben kell rögzíteni. Méltányosságot a részletekben történő fizetésre vonatkozóan adhat a vállalkozás, de erre nem kötelezhető.– Hátralékomat átadták egy behajtó cégnek, pedig négyszer magyaráztam már el, hogy elköltöztem olyan helyre, ahol ez a cég nem szolgáltatott. Lemondtam írásban, visszaküldtem a vackait, nem is kaptam tovább számlát, mégis azt mondják, tartozom.– A behajtást végző vállalkozásnak írt levélben is érdemes összefoglalni az esetet. A méltányossági kérelem lehetősége fennáll, emellett a kötbér jogosságát a jelenlegi adatok szerint sajnos vitatni már nem lehet. Már nem a szolgáltató a követelő fél, hanem a behajtó.Azt viszont érdemes tudni, hogy az elektronikus hírközlési szerződésekből fakadó követelések elévülési ideje egy év. Tehát, ha volt összefüggően olyan 12 hónap, amikor nem kapott fizetési felszólítást, és az engedményezés sem szakította meg ezt az időt, akkor elévülhetett a követelésük. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnt, de a teljesítés már nem kényszeríthető ki jogi úton – érdemes lehet erre is hivatkozni.– A szolgáltatóhoz egy bizonyos műsor kedvéért csatlakoztam. Felmerült, hogy a csatornakiosztást módosítják a jövőben – ilyet lehet?– Tévés csatornakínálatnál meghatározza a törvény, mely esetekben jogosult a szolgáltató azt módosítani, és csak két esetben változtathatja meg a körülményekben bekövetkezett lényeges változásra hivatkozva. Az egyik, amikor a szolgáltató az ÁSZF-ben és internetes honlapján feltüntette azt az időpontot, ameddig az adott csatorna szerepeltetését vállalta, és ez letelt. Másik esetben pedig hivatkozhat arra, hogy a változást lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok, vagy a médiaszolgáltatóval – vagyis a csatorna készítőjével – kötött szerződéses jogviszony indokolja.– A tévét eddig légkábelen biztosította a szolgáltató, ám a szomszéd építkezése miatt ez már nem tartható fenn sokáig. Most engem kötelez a földkábel kiépítésére, annak minden költségével. A hűségidő lejárta még messze van. Ha nem vállalom, kötbért kell fizetnem?– A vállalkozás az ÁSZF-ben is meghatározza, mely földrajzi területen vállalja a szolgáltatást. Feltételezhető, a rendelkezések nem térnek ki arra, hogy ezeken milyen vezetékre lehet csatlakozni, földkábelre vagy légkábelre.Ebből arra lehet következtetni, hogy vezetékek kiépítésével biztosítja a szolgáltatását, melyre a fogyasztók saját döntésüknek megfelelően csatlakoznak. Álláspontunk szerint az ügyfél nem kötelezhető a megfelelő kábelrendszer költségeire olyan területen, ahol a szolgáltatás kiépítését a vállalkozás eleve biztosította. A légkábel, ezzel egy időben a szolgáltatás megszűnésekor ön nem kötelezhető kötbérre.