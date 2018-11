Indonézia beköltözött az Agórába - Fotók

A szigetország kultúrájába fotókon, festményeken és batikolt vásznakon keresztül adtak betekintést – Bárdos Yvette, Ur Eleonóra és Balogh László munkái által. A Kalamakara című rendezvény és az ahhoz kapcsolódó, január 5-áig látható kiállítás Indonéziában vezette körbe az érdeklődőket, ahol több mint négyszáz vulkán található, és több ezer szigetből áll.Péntek délután a legkisebbek érdekes ázsiai színezőket festhettek ki, de ottani ízeket is lehetett kóstolni. Bárdos Yvette nemcsak a fotóit hozta el a kiállításra, hanem indonéz táncot is bemutatott, amellyel elkápráztatta a nézőket.A bemutatót Térfy András és Szalai Márton kísérte a balinéz rindik gamelán hangszeren. A gongot az indonéz nagykövet asszony szólaltatta meg. Megtudtuk, a Bárdos Yvette által bemutatott tánc Bali szigetén rizsaratáskor látható, a mozdulatokat Jáva szigetén sajátította el. Bár az Agórában rizsaratást nem tudtak garantálni, egy-két finomsággal azért kedvesedtek.De mi, pontosabban ki is az a Kalamakara? Az erdő szelleme, védelmezője, egy visszatérő motívum templomok bejárata felett. Távol tartja a gonoszt, megóvja az adott helyet és az ott tartózkodókat.