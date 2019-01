Ismét duplázódott az influenzások száma: teljes a látogatási tilalom a megyében

A legtöbb beteget továbbra is Szegeden és környékén regisztrálták, de nem sokkal van elmaradva Szentes és körzete sem. Életkor alapján továbbra is a 14 éven aluliak fertőződnek meg legnagyobb arányban, de a 15–34 éves korosztályban is már közel ugyanannyi beteg van, mint a gyerekek között. A legkevesebb influenzást a 60 év feletti korosztályban találták. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Légúti vírus osztályán eddig 90 esetben mutatták ki az influenzafertőzést, minden esetben az A törzs okozta a megbetegedést.