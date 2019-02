Jelentenek a vendégekről a szálláshelyek: a statisztika és a marketingtervezés a cél a jogalkotó szerint

Holló János, a Kálmán Panzió vezetője abban bízik, nem ró rájuk pluszterhet a turizmustörvény módosítása. Fotó: Frank Yvette

Börcsök Anna, a Fehértói Panzió egyik recepciósa munka közben. Itt még nem sok biztosat tudnak a szálláshelykezelő szoftverről és annak működéséről. Fotó: Frank Yvette

– Erről konkrétan még semmit sem tudunk, mert hivatalosan még semmilyen értesítést nem kaptunk. Én is csak nemrég hallottam erről egy beszélgetést a rádióban – mondta Papós Zoltán, a Fehértói Halászcsárda és Panzió értékesítési vezetője és rendezvényszervezője, amikor a turizmustörvény novemberben elfogadott módosításáról kérdeztük.Ennek lényege, hogy a törvényt kiegészítő kormányrendelet szerint a szállodáknak legkésőbb június 30-áig, a panzióknak szeptember 30-áig, a kempingeknek, üdülőházaknak, közösségi szálláshelyeknek és a magánszállásadást is magukba foglaló egyéb szálláshelyeknek december 31-éig kell regisztrálni magukat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) üzemeltetésében lévő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NeTAK), majd kötelesek telepíteni a szálláshelykezelő szoftvert (SzSZ) is, hogy legkésőbb a regisztráció utáni hónap első napjától meg tudják kezdeni a folyamatos adatszolgáltatást a vendégeikről.Azt viszont hangsúlyozza a törvény, hogy a NeTAK számára automatikus gépi kommunikációval küldött adatok csak statisztikai, adózási, marketingtervezési célokra lesznek alkalmasak, mert oda a szoftver csak a vendégek személyes adatokat nem tartalmazó adatait továbbíthatja. Ezekhez az adatokhoz az illetékességi területüknek megfelelően hozzáférhetnek majd az önkormányzatok jegyzői, a Központi Statisztikai Hivatal és a NAV dolgozói is.Az új a rendszerben az, hogy a szállásadó által rögzített adatokat a NeTAK-hoz is használt szoftver automatikusan feltölti egy olyan tárhelyre, ahol nemcsak a szállásadó, hanem a rendőrség is közvetlenül hozzáfér az információkhoz.– Ilyen statisztikát eddig is vezettünk: a személyes adatok mellett, honnan jön, hány éjszakát marad a vendég. Most annyi lesz a különbség, hogy ezt naprakészen látja a hatóság. A rendőrség pedig eddig is kikérhetett tőlünk személyes adatokat – magyarázta Papós.– Fél füllel hallottunk valamit, de hivatalosan semmit. A statisztikai hivatalnak eddig is készítettünk ilyen statisztikát, most napi szinten is meg kell majd csinálni. Szerintem a panziók munkáját valószínűleg megnehezíti, mert többletmunkát jelent. Csak ne nyelessenek le velünk megint pluszköltséget, mint annak idején a pénztárgépekkel. Persze nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy meg kell vennünk ezt a szálláshelykezelő szoftvert – mondta a Kálmán Panzió üzemeltetője, Holló János.