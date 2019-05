Jó véget ért olvasónk porszívós története

– Érvényes garanciával rendelkező porszívó egy műanyag alkatrésze eltört, amelyet a Szuper Elszóban szerettem volna garanciális idő alatt kicseréltetni, ahol egyértelműen közölték, hogy a műanyag alkatrészekre csak féléves garancia vonatkozik – kereste meg szerkesztőségünket szegedi olvasónk, Sallai János. Mutatta a garancialevelet, és idézett is belőle. „Jelen termékre bármilyen, az alapanyagokból vagy megmunkálásból eredő gyártási hiba esetén a garanciális idő alatt a gyártó garanciát vállal".– Kénytelen voltam újat rendelni 5000 forint előleg megfizetése mellett, amire egy hét szállítási határidőt vállaltak – mondta olvasónk, aki azt is nehezményezte, hogy komplett elemet kellett megrendelnie 8000 forintért a 2017 októberében 28 ezer 350 forintért vásárolt porszívóba.Elmondta, és mutatta is az előlegszámlát, hogy még április 29-én megrendelte az alkatrészt, de az több hét elteltével sem érkezett meg.– Felül lehet a jótállást bírálni egy szervizben, a szállítási határidő szolgáltatóra nem vonatkozik, mit lehet tenni ilyen esetben? – kérdezte lapunktól, s mi ezeket továbbítottuk a Szuper Elszónak.– Az érvényes garancia a törésre nem vonatkozik, továbbra is fenntartjuk álláspontunkat, és ezt az ügyféllel közöltük – hangsúlyozta Dudás János ügyvezető igazgató és Hegedűs Gábor szervizvezető. Elmondták, a hat hónap arra vonatkozott, hogy ha a termék féléves koráig a gyártási hiba előjött volna. A 2 éves gyári garanciát nem vitatták.– Kértük a porszívót forgalmazó SEB csoportot, hogy vevőszolgálati megfontolásból, az ügyfél érdekében kivételt tegyen – mondták, hozzátéve, a panaszos át is veheti az új tartozékot, a műanyag szűrőt. Megtudtuk, kérésükre a SEB csoport méltányosságból elszámolja garanciában.– A jövőben ebből nem lehetnek általános cserék, ilyen hibára továbbra sem lesz garancia, szervizünk csak az ügyfél érdekében tette meg ezt a gesztust. A befizetett 5000 forint előleget is visszatérítettük – hangsúlyozta a két szakember. Olvasónk is hívott bennünket, hogy happy enddel zárult a történet, és megköszönte lapunk közreműködését.