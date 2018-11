Jövőre épülhetnek meg a hiányolt megállók: uniós pénzből készül a közlekedési fejlesztés a nagybani piacnál

A körforgalomhoz is építenének egy új buszmegállót. Fotó: Karnok Csaba

Több olvasónk jelezte Csörög rovatunkban az utóbbi időben, hogy buszmegállót szeretnének a szegedi nagybani piac közelébe, jelenleg ugyanis túl messze van azoknak a járatoknak a megállója, amelyekkel kijutnak a piacra, illetve onnan vissza a városba. Úgy tudjuk, a környékben élők is szeretnének új megállókat a piachoz közel.– Már elkészültek a nagybanihoz közeli buszmegállókkal kapcsolatos tervek, amelyek egy nagyobb kerékpárút-fejlesztési projekt részét képezik – mondta el kérdésünkre Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.Az uniós forrásból megépülő buszmegállók és a kerékpárút-fejlesztés támogatási szerződése már megvan, ha sikerül eredményes közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelezésről, a munka jövő ősszel indulhat el – tudtuk meg Frankó Jánostól, a polgármesteri hivatal fejlesztési irodájának közlekedési referensétől. Két, járdakapcsolattal rendelkező buszmegálló építésével számolnak, nagyjából 10 millió forintból. A busz a Back Bernát utcán menne végig, egy megálló lenne a Primánál, egy pedig a körforgalomnál.A megállókkal együtt épülne meg egy új, 619 méter hosszú, 2,5 méter széles kerékpárútszakasz is az 5-ös főút mellett, a gumigyár bejáratától – ameddig már korábban elkészült a városból nyugati irányba kivezető kerékpárút – az 502. számú útnál lévő körforgalomig, majd az 502. úttal párhuzamosan a Back Bernát utcáig. A Back Bernát utcán kerékpársávot festenének föl, amely az utca végi körforgalomnál kanyarodna vissza az 5-ös főútig. Ez a szakasz 1182 méter hosszú lenne. Így jönne létre 1801 méter új, kerékpározható szakasz. Mindez azért is hasznos lenne, mert később a bicikliút-hálózat továbbfejleszthető lenne Szatymaz és Balástya irányába, így csatlakozhat a már meglévő kerékpárutakhoz.