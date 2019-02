Kalmár professzor kínai útjáról mesél a kiállítás

Kalmár László matematikaprofesszor Kínában címmel nyílt kiállítás szerda délután a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ átriumában a Kalmár László Informatikai Intézet, a könyvtár és a Konfuciusz Intézet szervezésében.



A kiállítás anyagának összeállításában részt vett Kalmár professzor lánya, Kalmár Éva sinológus is, aki elmondta, hogy édesapja hátrahagyott szószedeteiből, levelezéseiből állt össze a tárlat anyaga, amely február 22-ig tekinthető meg. A professzor Kínából történő hazatérése után annak idején a Délmagyarországban is több tudósítás jelent meg az útjáról, köztük Kínából küldött levelének egy részlete is.



A megnyitó után a kiállított dokumentumokról Kalmár Évával és Szabó Péter Gábor matematikussal, matematikatörténésszel Mohr Richárd, a Konfuciusz Intézet igazgatója beszélgetett.