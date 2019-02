Kezdődik a kullancsszezon

Beköszöntött a tavaszias időjárás, a természettel együtt pedig a kullancsok is ébredeznek. Immár több mint 10 éve nem irtják hazánkban ezeket a vérszívókat, a korábban használt permetszert ugyanis az Európai Unió betiltotta. Azóta tehát akadálytalanul szaporodnak, az enyhe telek miatt pedig a téli hónapok sem tudják tizedelni az állományt. Mostanra nemcsak az erdőkben, de a belvárosi parkokban és a kiskertekben is megtalálhatók, és mivel súlyos betegségeket is terjeszthetnek, mindenképpen ajánlott védekezni ellenük.Csongrád megyében a Lyme-kór a gyakoribb kullancs okozta megbetegedés, a fertőzések száma pedig 2015- ben ugrásszerűen megnőtt. Azóta minden évben több mint 150 esetet regisztrálnak, igaz, tavaly ez 141-re mérséklődött. A betegség ellen nincs védőoltás, idejében felismerve viszont antibiotikummal jól kezelhető.A kullancsencephalitis, azaz agyvelőgyulladás Csongrád megyében ritkán fordul elő: 2013-ban, 2015-ben és tavaly találtak 1-1 esetet. Mégis érdemes kérni a védőoltást, mert megbetegedés esetén nincs hatásos gyógyszer ellene, így könnyen halált vagy maradandó károsodást okozhat. Az oltássorozatot már most érdemes elkezdeni, hiszen a védettség legkorábban a második oltás után 14 nappal alakul ki, azaz összesen legalább másfél hónappal az első oltás után.A kullancscsípést meg is lehet előzni: riasztószerek és zárt ruházat használatával a kockázat jelentősen csökkenthető. Mivel pedig a kullancsok a bőrbe fúródás után 4–8 órával fertőznek legnagyobb arányban, minden kirándulás vagy fás-bokros területen való csatangolás után érdemes átvizsgálni testünket. A vérszívót kullancscsipesszel lehet a leghatékonyabban eltávolítani, de ha egy hirtelen mozdulattal kitépjük a bőrből, az is megfelelő módszer.A kutyákra is oda kell figyelni, azokat ugyanis még több betegség fenyegeti a kullancsok miatt. Gyógyszertárakban, állatpatikákban vagy kisállat-kereskedésekben is kaphatók speciális nyakörvek vagy cseppek, amelyek távol tartják a vérszívókat.