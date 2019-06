Kinevezték az orosz tiszteletbeli konzult

Andrej Schlening tölti be mostantól az Oroszországi Föderáció Tiszteletbeli Konzuli posztját Szegeden. A tisztviselő kinevezését a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában jelentették be pénteken. Az eseményen mások mellett jelen volt Vlagyimir Szergejev, Oroszország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Suha György, a külügyminisztérium miniszteri biztosa, B. Nagy László országgyűlési képviselő, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke és Dakos József megyei rendőrfőkapitány.



Vlagyimir Szergejev köszöntőjében a tiszteletbeli konzuli intézményről elmondta, hogy a külkapcsolatokban egy be­vált és megszokott gyakorlat, és komoly szerepe van a politikai és gazdasági kapcsolatok segítésében a két ország között. A nagykövet szerint erre a posztra olyan embereket jelölnek, akiknek már komoly tapasztalatuk és szakértelmük van az említett területeken. Vlagyimir Szergejev azt is elmondta, hogy a tiszteletbeli konzulok mindenhol a társadalom megbecsült tagjai.



– Meg vagyok róla győződve, hogy Andrej Schlening munkájának köszönhetően javulnak és erősödnek a kapcsolatok Csongrád megye és az oroszországi Voronyezs megye között – fogalmazott a nagykövet.



A külügyminisztérium mi­­niszteri biztosa pedig azt mondta, hogy mindig örömmel jön Szegedre, mert tiszteletbeli konzuli ügyekben ez az ország második fővárosa. Suha György elmondta, biztos benne, hogy Andrej Schlening kiváló vezetője lesz a szegedi konzuli képviseletnek. Hozzátette, a kormány minden segítséget megad a tevékenységéhez.