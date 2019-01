˝Könnyebbség gyerekekkel dolgozni˝ - Hosszú szerepe előtt egyszer sem látta a Valahol Európábant Rusznák András

Rusznák András szeret gyerekekkel dolgozni, sok visszajelzést kap tőlük. Fotó: Frank Yvette

Viszonylag kevés ideje volt a Valahol Európában csapatának összerakni a darabot. Nem csak a gyerekek voltak az újoncok. Rusznák András, aki Hosszú szerepét énekli, a budapesti Radnóti Miklós Színházból érkezett. Egyedül a rendezőt, Szőcs Arturt ismerte az előadás előtt.– Az egyetemen a rendező szakosok harmadévben kezdenek el színészekkel dolgozni, addig „egymást rendezik". Artur engem akkor választott ki a színészek közül, még az első rendezéséhez. Onnantól kezdve pedig szinte évente dolgozunk együtt. Barátok vagyunk, már fél mondatokból értjük egymást. Visszük egymást előre, akárcsak a gyerekekkel – magyarázza a színész. – Visszatekintve jól ment. Szereplőből sok, időből pedig kevés állt a rendelkezésünkre. Olykor 70-en állunk a színpadon. Egyébként nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Nem tudhatom, mennyire volt nehéz nekik, de jól sikerült.A közel ötven színészpalánta mindig nézte egymást a próbák során. Figyelték, kinek mi áll jól, elvégre a szereposztásokat folyamatosan keverik. Ha úgy tetszik, mindenki mindenkivel összekerül egyszer, hiszen csak januárban nyolcszor is játsszák a darabot.– Tudtuk, hogy példát kell mutatni, de félelem nem volt bennünk. Ők pedig nem hátráltattak, inkább segítettek. Könnyebbség gyerekekkel dolgozni. Játszottunk, ezt így kell felfogni.Amíg két felnőtt színésznek olykor nehéz megtalálni a közös nézőpontot, a megoldást egy problémára, addig a gyerekkel ez könnyebben megy. Rusznák András szerint a felnőtt kollégáktól nem kap annyi visszajelzést az ember, mint a gyerekszínészektől. Szeret velük dolgozni.Ami magát a darabot illeti: sosem látta a szegedi produkció előtt, nem is ismerte. Meg kellett tanulni, barátkozni a történetével, akárcsak a dalokkal. – Megterhelő, de csak azért, mert elszoktam a nagy színpadoktól. A Radnótiban, ahol három éve dolgozom, kisebb. Ebben a darabban sokat mozgunk, rengeteg a verekedős és a vitatkozós jelenet, a végén pedig ott a saját dalom is. Vissza kellett találnom, de nem új feladat ez.Közel áll a színészhez ez a fajta színház, hiányzott neki a musical világa, ami légiesnek, könnyednek kell tűnjön, de azért mégis komoly történeteket vonultat fel. Elvégre itt is életekről van szó, árván maradt gyerekekről.Évával – Ágoston Katalinnal – közös és saját dalát is elismerő füttyszó és nagy taps követte. Nem tud különbséget tenni a két dal között. – Mindkettőt a szívembe zártam, kiteljesednek, amikor előadjuk őket. Tényleg mindegyik dal csodálatos. Annak is örülök, hogy Katival megismerkedhettem a darabnak köszönhetően.Az is kiderült, hogy többen betegeskedtek a próbák során, így András is, a premierre viszont sikerült felülkerekedni a köhögésen.– A mindennapi próbák miatt hozzászoknak az ember hangszálai a nehézségekhez. Nagy teret kell betölteni a hangunkkal, sok a vitatkozós jelenet a dalok mellett. Nem kiabálhatunk csak úgy oda. Technika kell, különben előbb-utóbb nem fogja bírni az ember.Eddig csak négyszer játszották a darabot decemberben. Akkor arra figyeltek, hogy minden instrukciót betartsanak. Most elkezd majd formálódni a darab.