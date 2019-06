Közel kétszázan tekertek a rák ellen Algyőn

– Korábban 25 kilométeres távot teljesítettük, ezt most már 28-ra növeltük. Végigtekertünk a községen, áthaladva a Kastélykert, a Kosárfonó és a Tiszavirág utcán, majd az ipari telep felé vettük az irányt egészen a Fa-Villa Vendéglőig, visszafelé a déli út emelkedőjén haladtunk. Közel kétszázan regisztráltak a programra, a helyiek mellett Mindszentről, Sándorfalváról, Kiskundorozsmáról, Szegedről, Mártélyról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek résztvevők. A kedv töretlen, egyre többen vagyunk évről-évre, ezúttal a Szegedi Onkoterápiás Klinika professzora, Kahán Zsuzsanna is csatlakozott hozzánk, ő köszöntötte a jelenlévőket – tájékoztatta lapunkat Kovácsné Budai Éva elnök. A bevételt a daganatgyógyítással foglalkozó szegedi Kelemen János Alapítványnak ajánlották fel.