Közfoglalkoztatottak remekeiből nyílt adventi vásár - Galéria

A Délmagyarország napilapból színes fonott kosarakat készítenek a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület tagjai, akik első alkalommal vesznek részt a kormányhivatal Rákóczi téri épületében rendezett Közfoglalkoztatási Adventi Kiállítás és Vásáron.

Természetes alapanyagokat használunk, az újságból készült kosárkák mellett nemez ékszereket és papírmaséból medált készítenek tagjaink.

– mondta el lapunknak Zsók Aranka. Az adventi vásáron a megye 7 járásának, illetve Békés megye 1 járásának összesen 24 kiállítója mutatja be a közfoglalkoztatás keretében előállított, értékteremtő termékeit. A Mórahalmi járás Öt-Méhkas Szociális Szövetkezete például mézeskalácsdíszeket kínál, a mindszentiek standjánál almaszirmot, őrölt paprikát és ételízesítőt láttunk, a Szentesi járás Hajléktalansegítő Központja pedig karácsonyi díszeket kínált.A kiállítók között van a Start Plusz 2018 díjjal elismert Csanádalberti és Ópusztaszer is. Utóbbi település polgármestere, Makra József elmondta, a Start munkaprogramjukban részt vevők a közétkeztetéshez járulnak hozzá terményeikkel.

Tavaly óta 30 sertést is nevelünk, és az állatokat úgy tartjuk, mint a régi világban, vagyis kiváló minőségű termék kerül a gyerekek tányérjára.

– magyarázta a polgármester. A most kapott díjhoz 10 millió forint is jár, amivel kapcsolatban elmondta, a termelés hatékonyabbá tételére, gépeik modernizációjára fordítják az összeget. Csanádalbertiben nagyon kreatívak a Start munkaprogram résztvevői, az adventi díszek és ékszerek mellett szőtteseket is kínálnak standjuknál.Csongrádon a csúcsidőszakhoz képest negyedére esett vissza a közfoglalkoztatottak száma. Bedő Tamás polgármestertől megtudtuk, a mezőgazdasági tevékenységet be is fejezik, a meglévő létszámmal főként díszköveket gyártanak.

Szükség van a közfoglalkoztatásra, mert bár aki tud és képes, elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon, de akadnak olyanok, akik nem tudnának ott helytállni. Az ő munkájuk is érték, akár a közterület rendezésében, vagy térkövek készítésében vesznek részt, illetve lakások felújításában is közreműködtek nálunk.

– részletezte a városvezető.Juhász Tünde kormánymegbízott a megnyitón elmondta, a megyénk 46 településén zajló 113 járási Start munkaprogramban összesen 1876 főt foglalkoztatnak idén, az országos közfoglalkoztatási programokon belül 1151 főt juttattak munkához, míg a hosszabb időtartalmú programok keretében 1755 fő csatlakozhatott.

Ezen a kiállításon kézzelfoghatóvá válik a közfoglalkoztatási program sikere, a kézműves termékek és élelmiszerek sokaságán keresztül bemutatott értékteremtés. Aki ezekhez a termékekhez hozzájut, megbizonyosodhat arról, hogy a hagyományos eljárással készített termékek időtállók, az élelmiszerek pedig egészségesek és ízletesek.

– hangsúlyozta Juhász Tünde.A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának helyettes államtitkára, Hoffmann Imre elmondta, az a cél, hogy minél többen a nyílt munkaerőpiacon helyezkedjenek el, ám szükség van a közmunkára is. Leszögezte, a kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy munkát adjon minél több hátrányos helyzetű álláskeresőnek, jövőre 180 milliárd forintot biztosítanak a közfoglalkoztatási programok lebonyolításához. A vásár csütörtökön 16 óráig várja a látogatókat.