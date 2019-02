Közösségi térré alakul a rászorulóknak épült ház

Hatalmas, négyzetméternyi darabokban hullott le a stukatúr mennyezet a mórahalmi Nyár utca 34. alatti ház tornácán.A sűrű, finom por gomolygott egy darabig, majd hirtelen kapta fel a szél. A napokban kezdték el az egyik 1940-es években, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) által épített ház felújítását.– Most kezdtünk el dolgozni, ismerkedünk a helyszínnel. Ez a ház úgy néz ki, mint amikor a negyvenes években felépítették. Néhol még az eredeti festés is látható – mutatta Szűcs István, a házon dolgozó munkások egyike. A mester a stukatúr mennyezet rejtelmeibe is beavatott, miközben körülöttünk folyamatosan szállt a por és záporozott a törmelék. A nádat deszkához rögzítették, azt vakolták le, mert a fára nem ragad a malter.A ház udvarán Hoffner Zsóka projektmenedzser elmondta, Mórahalom önkormányzata számára fontos a tulajdonában lévő épületek állagának megóvása és funkcióval való megtöltése. Az önkormányzat tavaly tavasszal pályázott a Népi Építészeti Programra, decemberben pedig már meg is kötötték a támogatási szerződést a budapesti Lechner Tudásközponttal. A támogatást a Népi Építészeti Program részeként, a tudásközpont közreműködésével a Miniszterelnökség biztosítja. A program célja a veszélyeztetett népi építészeti örökségek, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása. A felújítás tízmilliós költségéből ötmilliót áll a Miniszterelnökség.Az ONCSA 1940–1944 között a nagycsaládos falusi nincstelenek támogatására, a születések számának emelésére és gyermekvédelmi célokból alapított állami szociális szervezet volt. 1941–1943 között körülbelül 12 ezer típuslakást építettek telepszerűen a rászoruló családoknak, 30 éves kamatmentes kölcsön alapján. Az építkezéseknek a háború vetett véget. A házak kialakításánál figyelembe vették a helyi jellegzetességeket, Mórahalmon a dél-alföldi formák érvényesültek. Az akkoriban Alsóközpont névre hallgató tanyaközpontban 1942- ben összesen 52 ilyen házat építettek, de csak ez az egy maradt meg eredeti állapotában. Utolsó tulajdonosa már évekkel ezelőtt meghalt, azóta üresen áll és pusztul.A mórahalmi ONCSA-ház az 1940-es évek szociálpolitikai építészetének egyik legértékesebb emléke a városban, de tetőszerkezete a beázások miatt tönkrement, a falak repedezettek, a mennyezet egy része leszakadt, a nyílászárók teljesen tönkrementek.Jelenleg az előkészületek folynak, később felújítják a nyílászárókat, a tetőszerkezetet, a födémet, a homlokzatot, korszerű vizesblokkot kap az épület, amelyet alulról is szigetelnek a talajpára ellen.Munka közben Szűcs István újabb érdekességről beszélt. Bár a ház az akkoriban használatos vályog helyett téglából készült, a fal egy részét homokkal töltötték ki.– A nyílászárócserénél vigyázni kell majd, ha megbomlik a fal, kifolyik a homok a körülbelül 60 négyzetméteres ingatlan legnagyobb szobájában – magyarázta.A város újra élettel szeretné megtölteni a Nyár utcai házat. A pályázat szerint az év végére kell használható állapotba hozni az épületet, de Hoffner Zsóka szerint úgy tűnik, már májusra elkészülnek. Az egykor szegények számára épült ház közösségi térként működik majd: ez lesz a polgárőrség klubhelyisége, az udvaron pedig közösségi kertet alakítanak ki, amelyet iskolások fognak gondozni.