Krízisambulanciákon segítenek a kapcsolati erőszak áldozatainak

Nem sokan kérnek segítséget

Tiszó Irén (balról) és munkatársai az orosházi ambulancián kívül is segítenek. FOTÓ: ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET

Az erőszak 5 típusa - nem válogat

A megelőzés és a segítség az első

Az ambulanciához személyesen (Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.) - előre egyeztetett időpontban-, telefonon (+36 30 781 7951) vagy e-mailben (oroshaza.krizisambulancia@segelyszervezet.hu) is fordulhatnak bizalommal a segítségre szorulók, teljesen önkéntesen, akár anonim módon is. A www.aszeretetnemart.hu oldalon pedig a további információk mellett anonim tanácsadásra is lehetőség van.

Jogászból, szociális szakemberből és pszichológusból álló szakértői csoport fogadja a kapcsolati erőszak áldozatait az ország 7 regionális krízisambulanciáján: Miskolcon, Szolnokon, Orosházán, Budapesten, Devecseren, Mosonmagyaróváron és Kaposváron. Az orosházi intézmény látja el Bács, Békés és Csongrád megyét is. Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 10 éve segíti ellátásokkal a kapcsolati erőszak áldozatait, krízisközpontokkal és titkos menedékházakkal. A krízisambulancia-hálózattal most már a bántalmazás áldozatai mellett a bántalmazás veszélyeztetettjeinek is segítséget nyújtanak. - Nem kell ahhoz egy háztartásban élni, hogy megvalósuljon a kapcsolati erőszak, hiszen a volt férj, vagy volt feleség is számtalan módon bánthatja az embert - magyarázta Tiszó Irén, az Ökumenikus Segélyszervezet orosházi krízisambulanciájának szakmai vezetője.Hozzátette, egy feszült házastársi viszonyban nem csak a gyerek, hanem a nagyszülők és a rokonság is érintett lehet, akiknek ugyanúgy segítséget nyújtanak. Nagyon sokan élnek ugyanakkor kapcsolati erőszakban úgy, hogy nem is tudnak róla, hiszen nekik az az élet a természetes. - De szerencsére egyre többen vannak, akik felismerik, hogy kapcsolati erőszak áldozatai és mernek segítséget kérni - emelte ki a szakember, bár hozzátette, sok idő kell, míg ez a fajta segítségnyújtás elterjed a köztudatban, hiszen sokszor a lakosságnak nincs információja arról, kitől és hogyan kérhet segítséget.- A statisztikák általában a fizikai és szexuális erőszakkal foglalkoznak, ritkán az érzelmi, lelki bántalmazással. Valahol érthető is, hiszen ezeket igen nehéz tetten érni és bizonyítani - magyarázta a szakember. Ezt mutatják a rendőrség honlapján, a Belügyminisztérium Statisztikai Rendszerében közzétett ORFK, NAV és ügyészségi adatok is, melyek szerint 2018-ban Csongrád megyében 10 kapcsolati erőszakot regisztráltak. Ez az adat 2016-ban még 30 volt. Fontos kiemelni, hogy a zaklatások túlnyomó többsége is családon belül zajlik, abból viszont 2018-ban 136-ot regisztráltak a megyében. Ez az adat is 2016-ban még közel két és félszerese volt. Az Ökumenikus Segélyszervezet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is fontosnak tartja, hogy mindkét bűncselekmény érintettjei tisztában legyenek azzal, van segítség és nem szégyen segítséget kérni. - Ami a rendőrséghez eljut, az sajnos csak a jéghegy csúcsa, hiszen hatalmas a látencia - tette hozzá Tiszó Irén. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kapcsolati erőszak és a konfliktus között különbséget kell tenni. Konfliktus minden kapcsolatban előfordul, míg a kapcsolati erőszakban élők esetében a felek nem egyenlőek. Kialakul egy hatalmi viszony, állandósul az uralkodás és az ok nélkül történő bántalmazás, amely lehet szóbeli, lelki, anyagi, fizikai vagy szexuális.Az erőszaknak ezt az öt típusát szokták a szakemberek elkülöníteni, bár az emberek többsége közülük csak kettőt ismer: a fizikai és a szexuális bántalmazást. Sokan nincsenek tisztában a szóbeli bántalmazás fogalmával vagy a lelki-érzelmi bántalmazással, de ide sorolható a gazdasági erőszak is, amely talán a legkevésbé ismert bántalmazási forma. - Nem is gondolnánk, mennyien élnek olyan kiszolgáltatott helyzetben, amikor az alapvető szükségletei kielégítéséhez is pénzt kell kérniük a párjuktól, de van olyan is, aki semmilyen pénzzel nem rendelkezhet - mondta a szakember.Tiszó Irén hozzátette, a többség azt hiszi, ez a probléma kizárólag a periférián élőket, az aluliskolázottakat érinti, holott tapasztalataik szerint a közép- és felső-középosztályban is jelen van.Kiemelte, hogy sokan összekeverik a krízisközpontot a krízisambulanciával. Míg előbbi lakhatási lehetőséggel és egyéb szolgáltatásokkal az olyan krízishelyzetekre reagál, ahol a kapcsolati erőszak áldozatainak azonnal menekülni kell az életveszély miatt, addig az ambulanciákon tanácsadás keretében szociális, információs, jogi és pszichológiai segítséget nyújtanak az érintetteknek. Az orosházi ambulancia tavalyi megnyitása óta Csongrád megyéből 2018 évben még senki sem fordult hozzájuk, ebben az évben viszont már volt Csongrád megyei megkeresésük. Ezért is tartják különösen fontosnak, hogy ha valaki nem tudja megoldani, hogy a távolság miatt elmenjen az ambulanciára, lehetőség van kihelyezett ügyfélfogadásra is az adott településen, így Szegeden is. Az ambulancia munkatársai az áldozatokkal végzett segítő munka mellett iskolai prevenciós foglalkozásokat, munkahelyi előadásokat, interaktív műhelymunkákat is vállalnak, valamint olyan szakembereknek is segítséget nyújtanak, akik más intézménynél dolgoznak a kapcsolati erőszakban érintettekkel, áldozatokkal vagy a hozzátartozókkal.