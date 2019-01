Magányos kereszt áll a volt Gyevi temetőben

Hiába zárták be a Gyevi temetőt 1972-ben, valaki még most is emlékezik. Fotó: Török János

– Ó, hát ez már egy éve itt van, de az is lehet, hogy még annál is régebben. Még senkit nem láttam mellette, a mécseseket sem láttam égni – mondta az egyik környékbeli lakó, amikor egy, az egykori Gyevi temetőben, a József Attila sugárút közelében felállított apró keresztről kérdeztük. Az emlékhelyre láthatóan nagy gondot fordított a készítője, a keresztet három csavar fogja, a koszorút erős dróttal, többször rátekerve rögzítették. A három mécsest már hó lepte be, közülük csak az egyik dőlt fel.A hosszú évek óta parlagon heverő telek történetét több mint egy évtizede nyomon követjük lapunkban.A csontokat a Belvárosi temetőbe vitték át. 2004-ben a területet az egyház az OTP Ingatlan Rt.-nek adta el, az akkori tervek szerint 400 lakásos lakópark épült volna itt Deákváros néven. 2007-ben tulajdonost cserélt a telek, a J. V. H 2000 Kft. vette meg. A cég vegyes funkciójú épületet tervezett ide, az irodákon kívül üzleteket, lakásokat is szeretett volna kialakítani.2006-ban még az is szóba került, hogy a tervezett városi sportuszodának elméletben ideális helye lenne a Deák-gimnáziummal szemben. 2015-ben egy, a területet érintő lakossági fórumon a résztvevők kerékpárutat kértek a Retek utcára, utat és járdát a Szamosba, futóköröket és teremgarázst a Gyevi temetőbe.A jelenleg kutyasétáltatásra használt,sorsában, mint arról beszámoltunk, hamarosan újabb fejezet kezdődhet. Lakópark és luxusirodaház után újabb befektető jelentkezett: a SPAR Magyarország Kft. érdeklődik a terület iránt, Interspart terveznek építeni. Az önkormányzat nem akadályozza a projektet. A beruházónak a terület három tulajdonosával kell megegyeznie A beruházó a több mint 24 ezer négyzetméteres telekből nagyjából 6500 négyzetmétert építene be. Ebből maga az áruház 5500-at foglalna el, míg mellette több mint 350 férőhelyes parkolót létesítenének. Információink szerint a SPAR csoport már egyeztetéseket folytat a magántulajdonosokkal és a szegedi önkormányzat főépítészével a telek beépítéséről.