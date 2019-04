Május 1-ig nevezhetnek a virágos települések

Hazánk legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezéséhez évente több mint háromszáz település és közel 50 ezer önkéntes csatlakozik. A mozgalom célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, a természeti és az épített örökség megőrzése és gyarapítása – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.



Idén több újdonság is lesz a versenyben: először kapcsolódhatnak be például az erdélyi települések is, a jövőben pedig a kört a többi határon túli, magyarlakta vidékkel is bővítenék. Emellett idén már regionális szinten is díjazzák a hazai településeket, így még többen kapnak esélyt az elismerésre, és számos tematikus díj is gazdára talál majd.



A lakosság véleménye továbbra is meghatározó a versenyben. A közönségdíjat az a település nyerheti el, amelyre a legtöbb szavazat érkezik a verseny hivatalos Facebook-oldalán. A részvétel ingyenes, a nevezéseket május 1-ig várják a szervezők. Jelentkezni és a versenyről bővebb információkat szerezni a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon lehet.