Már most szilveszterre készülnek a szegediek - Akár bűvészshow-ra is mehetünk az év utolsó napján

Tavaly is jól sikerült a buli, idén is számtalan szórakozási lehetőség közül választhatnak, akik nem házibuliban vagy utcabálon várják az újévet. Fotó: Török János

Szilveszterkor kötelező a móka, kacagás, szórakozás. Aki nem házibuliban vagy utcabálon búcsúztatja az óévet, az számtalan rendezvény közül választhat. A teljesség igénye nélkül szemezgettünk a szegedi kínálatból.– Nagy buli lesz, élő zenével, négyfogásos exkluzív menüsorral, amelyben vadak, bélszín és libamáj is megtalálható – kezdte Illés Németh István, az idén húszéves Stüszi Vadász étterem és hotel tulajdonosa. A vendéglátóhely rendezvényterme már márciusban „elkelt", az étteremben a fél placcot eladták. A vendégeket üdvözlőitallal várják, a tányérszervizes vacsora után éjféltől svédasztalról lakhatnak jól a vendégek, akik töltött káposztát, lencselevest és virslit fogyaszthatnak. A belépő 9900 forint.– A Fehértói Halászcsárdában már nem sok szabad hely van szilveszterestére, de a 300 fős Kékcsillag étteremben még bőven akad – tudtuk meg Frank Sándortól. A csárda és étterem tulajdonosa elmondta, mindkét helyen élő zene szórakoztatja a mulatni vágyókat, a svédasztal kínálatában pedig többek között haltepertő, borjúszűzpecsenye, vörösboros szürkemarha-pörkölt, malacpecsenye és töltött káposzta szerepel. A buliért és az ételekért a Fehértóiban 11 ezer, a Kékcsillagban 9000 forintot kérnek.Az IH Rendezvényközpontban is hagyományos, zenés-táncos bulira várják a közönséget 2018 utolsó napján, öt teremben, öt zenei stílussal. A vacsorát is tartalmazó jegy december 21-éig 12 ezer 900, utána 14 ezer 900 forint, a sima „bulis" belépő 3700 és 3900 forint.A fiatalabb, igazi diszkós bulira vágyó közönséget célozza meg a Hungi Vigadó, ahol a svédasztalos vacsora után két teremben folytatódik a buli. A jegyek december elejétől lesznek elérhetők, így a szervezők az árakról még nem tudtak beszámolni.A Roosevelt téri Spirit Bar-Clubban december 31-én 22 órától DJ Antonio, 2019 első napján 1 órától DJ Marchello, majd 2.30-tól DJ Walsh szórakoztatja a közönséget, a belépő éjfél előtt 2500, utána 3000 forint, de 9900-ért a korlátlan italfogyasztást is választhatjuk.Szegeden kívül is van élet: a megújult röszkei Forró Fogadóban olyan „cirkuszt" ígérnek, amilyet régóta nem láttak a környékbeliek és a szegediek. Bűvészshow, svédasztalos vacsora, korlátlan italfogyasztás és candybár színesíti az estet, aki pedig esetleg nagyon elfárad, és ottalvós bulit tervez, 22 ezer 900 forintért teheti meg, ezért cserébe reggelit és szállást is kap a fogadóban. A csak a bálba érkezők 15 ezer 900 forintért mulatozhatnak 2018 utolsó napján.