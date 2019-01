Mától csülök minden mennyiségben

Tányéron a sertés, a bárány és a borjú is. Idén sem maradunk csülök nélkül. Fotó: Kuklis István

Kovács Zsolt, a vendéglő tulajdonosa lapunknak elmondta, különleges fogásokkal várják a vendégeket, akik minden évben szép számmal térnek be hozzájuk. Hozzátette, a városban máshol nem találni olyan helyszínt, ahol sertés-, bárány- és borjúcsülköt is kínálnak, ez a hármas kombináció itt található meg csak a megyeszékhelyen.Sőt, a rántott borjúlábszár is a repertoárjukon van, ami szintén ritkaságnak számít az éttermekben, a hozzá való húst ők Horvátországból szerzik be.Szóval ez már biztos „marha jó" program lesz, érdemes betérni.