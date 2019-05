Megint elloptak egy menetrend szerinti buszt, ezúttal Szőregen

Információink szerint ismét elloptak egy menetrend szerinti buszt, ezúttal Szeged-Szőregen. Úgy tudjuk, hogy a DAKK egyik új Mercedesét vitte el valaki, aki – olvasónk szerint - a járművel bekanyarodott a töltésre a Légió utca felé, de úgy gondolta inkább a Törökkanizsa utcára kanyarodik. A rendőrség üldözte, és az üldözés végén a busz összetört.

A Dakk Zrt. közleménye

Társaságunk megdöbbenéssel értesült arról, hogy 2019. május 2-ára virradó éjszaka ismeretlen elkövető eltulajdonította, illetve a menekülés során súlyosan megrongálta a társaság egyik új, korszerű autóbuszát. Az eltulajdonított jármű április 23-án, azaz másfél hete állt forgalomba Szegeden. Ezáltal a bűncselekmény igazi kárvallottjai a szegedi utasok, akik a javítás ideje alatt kénytelenek nélkülözni a magasabb komfortfokozatú autóbuszt.

A DAKK Zrt. folyamatos és szoros együttműködésben áll a rendőrséggel és a helyi polgárőrségekkel, számos biztonságtechnikai beruházást valósított meg értékei megóvása érdekében, valamint kiemelt figyelmet fordít a társaság ellen elkövetett, és az utasokat is érintő bűncselekmények megelőzésére, illetve az ezek miatt indított bűntető eljárások segítésére. A cél, hogy egyetlen ilyen eset se maradhasson jogkövetkezmény nélkül. Társaságunk minden tőle telhető támogatást megad az elkövető kézre kerítéséhez.

Szeretnénk a sajtó és a nyilvánosság segítségét kérni annak tudatosításában, hogy egy közfeladat ellátásában résztvevő jármű eltulajdonítása, megrongálása akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, továbbá jelentős kárt okoz a közszolgáltató társaságnak, és ezáltal a szolgáltatást igénybe vevő utasoknak is.



Természetesen kerestük a rendőrséget az ügyben, és amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.