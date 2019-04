Megnyitott a trópusi lepkekert a füvészkertben

Lapunk kérdése Szatmári Mihály ügyvivő szakértő elmondta, Közép-Amerikából, Costa Ricából érkeznek az élőlények, az utóbbi időben már csak onnan szerzik be a lepkéket, amelyek sajátos környezetet, 30-35 Celsius-fokos hőmérsékletet és 70 százalékos páratartalmat igényelnek.Ezt egy trópusi esőerdőt idéző fóliaházban oldották meg. Hozzátette, a nagyobb pillangók egy hónapig, míg a kisebbek két-három hétig élnek, mindannyian citrusfélékkel táplálkoznak. Szatmári Mihály hangsúlyozta, a fővárosi lepkeház után csak a szegedi füvészkertben létezik hazánkban trópusi lepkekert.Megtudtuk, folyamatosan cserélődnek a kert lakói, jelenleg most is több száz báb előbújását várják, a látogatók ezeket is szemügyre vehetik a bábszekrényben. A már kikelt pillangók szemet gyönyörködtető módon libbennek virágról virágra, levélről levélre, cseppet sem aggódva azon, hogy a házban emberek tartózkodnak.Mindenki testközelből figyelheti meg a szebbnél szebb színekben pompázó rovarokat. Főként napsütéses időben aktívak a pillangók, esőzéskor inkább összecsukott szárnyakkal pihennek.