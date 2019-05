Megyénken is áthaladt az összetartozást hirdető Békefutás - Fotók

A futást a békeláng vezeti, hétfőn Szegeden, Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is járt a fáklya a nemzetközi futócsapattal.Algyőn többen is csatlakoztak a sportolókhoz, valamint egy rövidebb távon a több mint 200 helyi óvodás is velük tartott, akik műsorral és közös táncházzal örvendeztették meg a messziről jött vendégeket. Molnár Áron polgármester kiemelte, Algyő egy sportos község, ezért is csatlakoztak a programhoz. Szentesen a Kossuth téren óvodások és iskolások várták a futókat.– Mi egy kilométert futunk velük. Rajzoltunk táblákat is, ezekkel szurkolunk nekik – mondta izgatottan Töröcsik Laura, a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulója.Dósai-Molnár Szilvia is Szentesen csatlakozott a futókhoz, ő Csongrádig kísérte őket. – Nagyon örülök, hogy ennyien csatlakoztak hozzánk, ez egy nem mindennapi alkalom, hogy a békéért futhatunk. A gyerekeknek nincs megkötve, hogy mennyit fussanak, én Csongrádig futok velük, és aztán persze vissza Szentesre – mondta el a futónagykövet.A Peace Run futói 333 kilométert tesznek meg Magyarországon, Csongrád után Kecskeméten át tartanak észak felé.