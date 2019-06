Meseírók találkoztak Szegeden, mindig a könyvhéten gyűlnek össze

A mesék a világ szépségét ábrázolják, a jók pedig még példát is mutatnak. Egyidősek az emberiséggel. A találkozón először A könyv névnapja című mesét olvasták fel. Érdekes, hogy mesemondójuk nem ír, viszont csodálatosan olvas, s ad elő.Erről mesélt Sántáné Kurunczi Mária szerkesztő, a kör régi elnöke. – Egy anyáknapi műsoron kezdődött. Akkor a gyerekek azt mondták, most ők mesélnek az anyukáknak. Innen indult minden, évente egy kötetet adtunk ki. Ám az ötödik évben annyi jó mese jött az ország minden részéről, hogy nem fért egy könyvbe, így kettő lett.A találkozón részt vett például Varga Julianna is Budapestről. Most adott épp ki egy mesekönyvet, Gyöngykisasszony a címe.– 15 éve írunk meséket, minden könyvhéten összegyűlünk, a Bibliotékában pedig 11 éve működünk – mondta.Sajnos a gyerekek most nem jöttek, mivel még friss a szün­idő, leköti őket egyéb. Viszont mesék alapján születtek rajzaik ott sorakoztak a falon. A mesék pedig amúgy is kortalanok. A találkozó egy kötetlen beszélgetéssel kezdődött. Elmesélték, ki mikor kezdett el meséket írni. A legtöbben az unokák miatt kaptak rá a dologra. Fel is olvastak néhányat. Akadt olyan tag is, aki sosem írt mesét, ám amikor elkezdte, rögtön könyv lett belőle. Gondár Zsuzsanna például Erdélyből érkezett, óvónő volt, így nála érhető, hogyan kezdődött a mesék szeretete.