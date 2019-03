Mindent elsöpört a Tisza, ami nem téglából volt - korabeli fotók a szegedi nagy árvízről

Fotó: Tóth Zoltán

1879. március 12-én a Tisza elárasztotta az akkori Szegedet, rengeteg épületet, embert, és álmot pusztított el. Ahogy azt korábban írtuk, a romokon egy erősebb, új Szeged épült fel , mely már jobban felkészült a hasonló eshetőségekre 1879-ben viszont nem egy nap alatt vonult vissza a Tisza vize. A Széchenyi- tér, Dugonics tér, a Kálvária sugárút is víz alá került, sőt a régi zsinagógánál is egy tábla jelzi, hogy hol volt a vízszint az árvíz ideje alatt.A Mérey utcán az 1855-ös árvíz szintjét jelző táblát is feljebb kellett tenni, mert az előző árvízhez képest ennyivel volt magasabban a víz. Egyébként az 1855-ös árvíz a mai járdaszint alatt tetőzött fél méterrel.A Móra Ferenc Múzeum a Délmagyarral közösen összegyűjtötte a kor fotóit, amiket a Délmagyar Anno című oldalon publikáltunk. Most megmutatjuk a fotókat, hogy mi történt Szegeddel, amikor frissen szabályozták a Tiszát, de töltéssel még nem rendelkezett városunk.A fenti képek tükrében nem csoda, hogy egy hatalmas töltést építettek a város köré, hogy a későbbiekben ne történhessen ilyen katasztrófa Szegeddel. A belváros új épületeinek alapjait jelentette a szegedi vár, melyből mára csak az egyik kapu, és az egyik bástya alsó fele maradt meg.