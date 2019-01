Mit várnak 2019-től a szegedi művészek?

Pataki András: Vasárnap kezdjük újra a munkát, másnap a köztársasági elnök felkérésére a Müpában zárt körű előadáson a Carmina Buranát táncoljuk diplomaták számára. Fotó: Frank Yvette

Plovdiv, Brüsszel, Mexikó

Szilágyi Annamária. Fotó: Frank Yvette

Groteszk közmunkarevü

Kosztándi István márciusban megkapta a legmagasabb állami zenei kitüntetést, a Liszt Ferenc-díjat.

Fotó: Karnok Csaba

Hegedűverseny az új művészeti vezetővel

– Sikeres év volt 2018, amelynek első fele a társulat 30. jubileuma jegyében telt – mondja Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója. – A két kamaraprodukció után egész estés táncmű megalkotására kértük fel Enrico Morellit. Az Orfeusz és Euridiké nagy siker lett a budapesti előbemutató után, októberben Szegeden is. Szatmárnémetiben és Nagyváradon is vendégszerepeltünk, valamint Belgrádban a rangos Atelje (Atelier) 212 színházban a mi Carmina Buranánkkal nyitották meg a Nyugat-Balkáni Kulturális Fesztivált. Öt évvel ezelőtt mutattuk be Juronics Tamás Diótörőjét – akkora volt az érdeklődés iránta, hogy visszakerült a repertoárunkra. Szegeden és a Müpában decemberben négy-négy telt házas előadást tartottunk belőle. Imádja a közönség.– Év végén is sokat dolgozott a társulat: Tamás Álomutazó-produkcióját újabb ötvenezer néző látta Budapesten. Kis pihenés után vasárnap kezdjük újra a munkát, másnap a köztársasági elnök felkérésére a Müpában zárt körű előadáson a Carmina Buranát táncoljuk diplomaták számára. Utána készülünk az új Juronics-táncmű, a Credo kisszínházi bemutatójára. Ezt visszük a Budapest Táncfesztiválra is: februárban a Millenárison megnyíló új Nemzeti Táncszínházban adjuk elő. Ertl Péter igazgató az építkezés összes fázisáról tudósított, szerintem fantasztikus, minden szakmai igényt kielégítő új színházépület szolgálja majd a hazai táncéletet. Remélem, mi is gyakran fellépünk majd benne. Barnák László főigazgatóval tárgyaltunk már egy őszi szegedi mesebalett-bemutatóról is. Augusztus végén Bulgáriában, Plovdivban lépünk fel az ottani Európa Kulturális Fővárosa programsorozatban, szeptemberben pedig Brüsszelbe készülünk, tervezünk mexikói turnét is. Nemrég Izraelben jártam egy táncfórumon, amelyre több mint 120 társulat vezetőjét hívták meg, hogy bemutassák a táncéletüket. Találkoztam egy tehetséges, fiatal izraeli koreográfussal, akit szeretnénk meghívni. Itthon folytatódik az Imre Zoltán Program: újabb négy táncestet fogad be a színház – sorolja Pataki András.– Pozitív volt számomra 2018, egyébként sem szeretek keseregni, megpróbálom még a rossz dolgokból is kihozni a maximumot – feleli a kérdésünkre jellegzetes kacajával Szilágyi Annamária színművész, akit az év végi sikerek is feldobtak. – Háromszor játszottuk a kisszínházban telt házzal Varsányi Anna Ünnep című tragikomédiáját, amelyet nagyon szeretett a közönség. Az egyik néző azt kérdezte, mikor játsszuk legközelebb, mert neki annyira tetszett, hogy nemcsak egyedül szeretné újra megnézni, hanem elhozná rá az egész családját. Ez volt számunkra a legjobb visszajelzés, és a múlt év megkoronázása. Mellszélességgel a változások mellett voltam tavaly, úgy érzem, mostanra összekovácsolódott egy erős, igazi csapat a színházban. Kicsit olyan most a hangulat a társulatban, mint amikor Székhelyi József idején én is Szegedre kerültem. Boldog vagyok, hogy a Tótékban Bezerédi Zoltán rendezésében olyan oldalamról sikerült megmutatkoznom, amelyet nem ismertek még a nézők. Azt remélem, 2019 is hasonlóképpen pozitív év lesz. Fontos, hogy ne a múlton keseregjünk, hanem mindig a feladatok megoldására koncentráljunk. Júliusban a városháza udvarán ősbemutatóként állítom színpadra Varsányi Anna A bugaci határon című groteszk közmunkarevüjét, amelyet három estén játszunk majd. Most pedig Galambos Péter rendezésében a Függöny fel! című vígjátékot próbáljuk. Ha mi jól érezzük magunkat benne, akkor szerintem a nézőknek sem lesz hiányérzetük.– Szakmailag roppant sikeres volt számunkra a múlt esztendő – értékelt Kosztándi István hegedűművész, a Szegedi Szimfonikus Zenekar első koncertmestere. – Márciusban megkaptam a legmagasabb állami zenei kitüntetést, a Liszt Ferenc-díjat, ami nagy boldogsággal töltött el. Az év végén pedig a kortárs zene népszerűsítéséért átvehettem az Artisjus-díjat, amelynek elnyerésében fontos szerepe volt a Kosztándi Vonósnégyes másik három tagjának, Behán László Dezsőnek, Tuzson Edinának és Kőrösi Györgyinek is. Sok szép koncertünk volt a szimfonikusokkal, a Szegedi Kamarazenekarral és az SZTE ZMK hallgatóiból álló kamarazenekarral is – utóbbi együttes tagjait főiskolai docensként tanítom a zeneművészeti karon. Büszke vagyok a gyermekeinkre is, lányunk jelenleg a párjával Stockholmban számítógépes tervezőgrafikusként dolgozik. Jártam náluk, csodálatos a svéd főváros, az épített környezet mellett a rengeteg zöld felület, a sok híd és víz tetszett. Fiunk most diplomázik az SZTE-n programozó informatikusként. Egy digitális kottalapozó programon dolgozik, amelyből a tervek szerint androidos applikációt is készítenek majd. Abban bízom, hogy a 2019-es év sem lesz rosszabb. Február 5-én Günter Neuhold vezényletével Brahms D-dúr hegedűversenyét játszom majd a zenekarunkkal a nagyszínházban. Az osztrák dirigenssel decemberben Mahler V. szimfóniáját adtuk elő, a szimfonikus zenekar őt szeretné művészeti vezetőnek is. Sok izgalmas koncert vár rám ebben az évben is, mindegyik zenekarommal.