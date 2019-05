Modern technikával szerelik fel a játszóhelyet a liget szívében: megújult az Újszegedi Szabadtéri Színpad

Majdnem elbontották



Három évvel ezelőtt, 2016-ban a liget felújításának tervezésekor nagy vitát váltott ki Szegeden, hogy megmaradjon-e az Újszegedi Szabadtéri Színpad. A februári közgyűlésen Botka László polgármester felvetette, sportközpontot alakítsanak ki helyette, mire az ellenzék kultúraellenesnek nevezte a városvezetést. Lakossági fórumokat is szerveztek, végül közvélemény-kutatást tartottak, aminek eredményeként megmaradhatott a szabadtéri színpad, és immár Újszegeden is modernebb körülmények között élvezhetjük az előadásokat.

Megújult az Újszegedi Szabadtéri Színpad, így nyáron két év kihagyás után ismét lesznek előadások a ligetben is. Her- czeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója az egyik bemutató, a Koldusopera díszlettervezőjével tartott bejárást, amelyen mi is részt vettünk.– Felmértük, milyen változások vannak. A legjelen- tősebb a világítástechnika megújulása, így sokkal intenzívebb lesz a látvány a megújult létesítményben – magyarázta az igazgató. Hozzátette, nagyon fontosak az új szcenikai lehetőségek, így teljesen új szellemiségben indulhatnak neki az évadnak. Egy úgynevezett felső truss szerkezet mellett oldalsó tornyokat és új frontvilágítást is kap a színpad. Természetesen lesz átjárás a Dóm téri színpadtechnika és az újszegedi helyszín műszaki háttere között, például a mozgatható LED-falat szükség esetén áthozzák a fesztivál fő helyszínéről.A színpadtechnika megújítására 80 millió forintot kapott a szabadtéri, míg az épületek az Erzsébet liget rekonstrukciójával párhuzamosan újultak meg. Új mosdóblokkot kaptak a színházi öltözők, emellett szigetelték az épületek homlokzatát. Megtörtént a tető hő- és vízszigetelése, a külső-belső nyílászárók cseréje. Korszerűsítették az elektromos hálózatot és a kelléktárolót, ahogy a büfé épületét is. A nézőtéren a padok fémszerkezetét felújították és a faszerkezetet is kicserélték.A megújult létesítményben izgalmas és látványos előadásokat ígér az igazgató. Szerinte a legvarázslatosabb a Hófehérke családi balett mesevilága lesz Kentaur díszletével, amelyet több évadon keresztül szeretnének játszani a családok nagy örömére. Emellett ismét lesz Moliére-darab, az előző évek hagyományainak megfelelően: Don Juan, a világirodalom legismertebb csábítója ismét női szívekre vadászik majd júliusban. Ezt követi Brecht Koldusoperája – a szabadtérin először. Bár Szegednek ez a második számú szabadtéri színháza, ez mégis nagy színpadnak számít, pótszékekkel együtt 1200-an nézhetnek meg egy- egy előadást. – A célunk, hogy ez a színpad méltó partnere legyen a Dóm térinek. Valódi művészi kihívást jelentő darabokkal, amelyekben olyan művészek játszanak, mint Bodrogi Gyula, Kulka János és Csákányi Eszter – részletezte Herczeg Tamás.