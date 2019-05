Műhelymunka: belvízről és aszályról az SZTE-en

A szélsőséges időjárásból eredő kockázatok mérsékléséről, az aszályról és belvízről folyt műhelymunka szerb és a magyar szakemberek részvételével pénteken Szegeden az SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén. A klímaváltozás nyomán gyakrabban alakulnak ki hidrológiai veszélyek, ezek közül az aszály és a belvíz a legjelentősebb, és fenyegeti leginkább a határon átnyúló régiókat. Az eddigi fejlesztések ellenére a kockázatok becslése és csökkentése nem jutott el a gyakorlati „felhasználókig".



A veszélyek egyformán érintik a Dél-Alföldet és a Vajdaságot, megoldásuk is határon átnyúló együttműködést igényel. A most futó 850 milliós uniós pályázati programban olyan összehangolt ellenőrzési megoldásokat fejlesztenek, valamint gyakorlati vízgazdálkodási terveket készítenek, melyek előremozdítják a korai figyelmeztetőrendszerek kialakítását. A programban részt vesznek a régió legfontosabb kutatóintézetei, így a Szegedi Tudományegyetem, az Újvidéki Egyetem is, a gyakorlati szakmát pedig az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Vode Vojvodine képviseli.