Művészeti estekkel várják a kultúra szerelmeseit

Dóm Művészeti Szalon nyílik a hétvégén a Dóm Látogatóközpontban. Az irodalmi est első vendége szombaton 19 órától Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész lesz. Eperjes a 20. századi istenkereső költők – Ady Endre, Babits Mihály, József Attila és Pilinszky János – műveiből szólaltat meg részleteket. Az esten közreműködik Négyessy Katalin gordonkaművész.



– Nincs hasonló rendezvény Szegeden, szerettünk volna a vers- és irodalomkedvelők felé nyitni. Hiánypótló az ötletünk, ezért kerestünk olyan művészeket, akiknek van önálló irodalmi estjük – részletezte Kiss Edit, a Szegedi Dóm Látogatóközpont vezetője. A most szombati előadásra pillanatok alatt elkeltek a jegyek, ez is bizonyítja, igény van rá – tette hozzá Kiss Edit. Mostantól minden hónapban lesz egy-egy ilyen estjük: áprilisban Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, érdemes művész a magyar nyelv szépségével kapcsolatos gondolatait osztja meg a közönséggel, májusban Hűvösvölgyi Ildikó legkedvesebb magyar verseit, köztük Reményik Sándor erdélyi költőfejedelem líráját tolmácsolja. A művészekkel előre egyeztetnek, céljuk az, hogy magyar szerzők versei hangozzanak el.



A hétvégi irodalmi estek mellett hétköznap képzőművészeti előadás-sorozatot indítanak. Az első alkalommal április 4-én Rembrandt halálának 350. évfordulójára emlékezve a festő Jézus című alkotását mutatják be vetítéssel együtt, az első előadást Szabó András festőművész tartja. Kiss Edit hozzátette: adott a gyönyörű látogatóközpont, az érdeklődés is óriási, így találkoztak az ő elképzeléseik a kultúrát kedvelő közönség igényével.