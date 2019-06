Ne várja meg a szezont, a kéményeket nyáron érdemes ellenőriztetni

A szén-monoxid-mérő életet menthet, emellett a fűtési rendszer ellenőriztetése is fontos. FOTÓ: FRANK YVETTE

Igaz, manapság hiába is keresnénk az évszázadokon át köztiszteletben álló kormos szakikat: helyükre modern eszközökkel, műszerekkel felszerelt szakemberek léptek, akik a tűzmegelőzésen túl energetikai, légellátási, tüzeléstechnikai, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfelet. Ma már csak akkor találkozunk velük, ha időpontot egyeztetve mi magunk házhoz hívjuk őket.A kéményseprés ingyenes, a lakossági égéstermék-elvezetők rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete végzi az ország tizenhét megyéjében. Az egylakásos ingatlanokban élők számára második éve önkéntes a kéményseprés, a lakóknak maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a szakember felkeresi otthonukat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést, amely általában 30 percet vesz igénybe.A katasztrófavédelem azt javasolja, az időpontkérést és a vizsgálatot érdemes már nyárra időzíteni. A fűtési szezonon kívüli időszakban a kéményseprők kevésbé leterheltek, így április végétől augusztus végéig az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb, és a munka is jobban tervezhető.