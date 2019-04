Nincs már titkos telefonszám, a katasztrófavédelem mindent lát - Egy szándékosan félrevezető hívás is sok

Tűzoltók bevetésen. Itt tényleg szükség volt rájuk: egy idős nőt kellett kiemelni a lakásából.

Fotó: Kuklis István

Továbbra is gondot okoznak a katasztrófavédelemnek azok az emberek, akik csak azért telefonálnak valamelyik segélyhívó központba, hogy félrevezessék a tűzoltókat. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy az ilyen „kamuriasztások" szinte kivétel nélkül tüzekkel kapcsolatosak, nem létező balesetekről ritkán hazudnak az emberek. Molnár Krisztina arról is beszélt, hogy a hívásokat fogadó operátorok a sokéves tapasztalatuk alapján van, amikor már az első pár mondatból tudják, vagy legalábbis sejtik, hogy valaki szórakozik velük. Ilyenkor szólnak az adott település tűzoltóinak, akik visszahívják a bejelentőt.Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy a riasztási központok előtt nincs titok, legalábbis titkos telefonszám. Hiába tiltja le azt a betelefonáló, ők látják a számot, sőt, akkor is be tudják azonosítani a készüléket, ha nincs benne SIM-kártya. Amikor egy kicsit is gyanús a bejelentés, akkor teszik fel a tűzoltók a keresztkérdéseiket. Ilyenkor nagyon gyorsan kétszer-háromszor kérdeznek rá ugyanarra a dologra a hívástól függően. A szóvivő a kérdéseket természetesen nem árulta el, de azt elmondta, hogy egy tapasztalt tűzoltónak nem lehet csak úgy hazudozni. Ha csak azt kérdezi meg, hogy milyen füstöt lát a telefonáló, és az honnan jön, akkor már szinte biztosra tudják, hogy át akarják verni őket. Egyébként természetesen ettől függetlenül elindulnak a helyszínre, biztos, ami biztos. Ha kiérnek, és nem találnak tüzet, azért a környéket is megnézik, hogy jó címet diktáltak-e be, és ha kiderül a szándékosság, akkor átadják az ügyet a rendőrségnek. De akkor is szólnak a rendőröknek, ha erős a gyanú, hogy hazudott a hívó, és olyankor közösen érkeznek.Tavaly Csongrád megyében 11 szándékosan megtévesztő hívást kaptak a tűzoltók, ami évek óta a legtöbb volt. 2015- ben 2, 2016-ban 6, 2017-ben pedig 4 ilyen hívás volt. Azt, hogy mennyibe kerül a katasztrófavédelemnek egy-egy ilyen hívás, nem árulta el a szóvivő, de annyit elmondott, hogy ha megtalálják a telefonálót, akkor behajtják rajta a pénzt. A szóvivő azt is elárulta, hogy annak például nem kell félnie, aki véletlenül félrenéz valamit, és például a nap furcsa tükröződése miatt hívja a tűzoltókat. Az pedig még érdekesebb, hogy a betelefonálók között egyetlen olyan gyerek sem volt, aki például a dolgozatírást akarta megúszni. Csak felnőttek gondolták azt, hogy jópofa dolog így szórakozni a tűzoltókkal.