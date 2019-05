Nincs mindenütt megoldva a probléma: csak a klinikák gyűjtik a használt orvosi tűket

Olvasónk hívta fel a figyelmünket a problémára, miszerint tavaly óta már nem veszik át a patikák a cukorbetegek használt inzulinadagoló tűit. Mint mesélte, a veszélyes hulladékot korábban oda vitte vissza, így a hosszú ideje otthon gyűjtögetett tűkkel most is egy gyógyszertárt keresett fel, de ott azt a tájékoztatást kapta, hogy jogszabályváltozás miatt már nem veszik át. – A hulladékudvarba irányítottak, de ott azt mondták, ők sosem kezeltek ilyet. Ezt követően azt javasolták, menjek oda, ahol felírták az inzulint – beszélt lapunknak kálváriájáról a mozgássérült nő, aki ezek után úgy döntött, nem sétáltatja tovább a veszélyes hulladékkal teli szatyrot, hiszen még mindig nem biztos abban, hogy valamelyik klinikára vagy a háziorvosához kellene vinnie azt. Egyben azonban biztos: a háztartási szemetesbe nem dobhatja.



Megkérdeztük Szilárd Andrást, a Háziorvosok Csongrád megyei Egyesületének elnökét, vajon olvasónk sikerrel járna-e, ha háziorvosának vinné vissza a használt tűket. – Maximum szívességből venné vissza, de ez semmiképpen nem kötelessége, hiszen a veszélyes hulladékot külön kell tárolni, és fizetni kell az elszállíttatásáért is – mondta a szakember.



Ezt követően érdeklődtünk az SZTE Klinikai Központban is, vajon a klinikák foglalkoznak-e a lakosság veszélyes hulladékának begyűjtésével. Mint megtudtuk, az injekciós tűket és az infúziós szerelékeket jelenleg a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán, valamint az I. számú Belgyógyászati Klinikán lehet leadni. Hamarosan pedig újabb telephelyeken is helyeznek majd ki tűgyűjtő edényeket.



Információink szerint a vásárhelyi Erzsébet-kórház portáján, főbejáratánál nemsokára kihelyezik a gyűjtőedényt. Szentesen még nem oldották meg ezt a problémát.