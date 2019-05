Nincs semmi reklám, csak az üveg bor fehér papírterítőn: a vásárhelyi borász is kiáll az ökológiai gazdálkodás mellett

Balog Árpád a kanadai megrendelőnek palackozott kadarkával. Bízik benne, hogy itthon is kialakul az a vevőkör, amely nyugatabbra már megvan. Fotó: Kuklis István

Növekvő kereslet



A természetes borok iránt nő a kereslet, és egyre fontosabb szempont fogyasztók részéről is, hogy az adott borok például ökológiai gazdálkodásból származnak-e – tapasztalja Csiszer László szegedi borszaküzlet-vezető, a Bor és kultúra című egyetemi kurzus társszervezője. – Jó, hogy a fenntarthatóság fontos szempont lett, és egy olyan kis borvidéken, mint Somló, talán még fontosabb. Maga a hegy is óriási érték. Ami a döntést illeti, nem csak reklámértéke van: a somlói gazdák jó része eddig is igyekezett ezt a szempontot figyelembe venni. Tény, hogy nehéz ezt mindenhol megvalósítani.

Már az is fontos eredmény, hogy összefogtak, és együtt döntötték el a Nagy-Somlói Hegyközség szőlőtermelői, átállnak 2023-tól ökogazdálkodásra – ez a véleménye a vásárhelyi Balog Árpádnak, aki 2012 óta művel szőlőt Csongrád mellett. Tizenegy hektárján nem használ rovarölő, gyomirtó szereket, és 2015 óta kénmentes természetes borokat készít. Ezzel kicsit csodabogárnak számít. Azt gondolja, a somlóiak által kitűzött cél – amelyről két hete írtunk – a jövő, és a következő lépés ott is az lehet, ha a bor elkészítésében is a természetes megoldásokat választják.A piacon – legalábbis nyugaton – nő a kereslet a természet rendje szerint készített élelmiszerek iránt, ez a borra is igaz. Árpád az utóbbi időben a kanadai Montrealban, előtte New Yorkban és Los Angelesben szerepelt italaival olyan kiállításon, ahol természetes, és azon belül kénmentes borok debütáltak.A több tévécsatornán látható Isabelle Legeron által életre hívott Raw Wine (Nyers Bor) nevű kiállításon nem lehet látni semmilyen reklámot, molinót. Minden asztalon csak fehér papír van terítő gyanánt, és azon csak a bor lehet. A kóstoló közönséget zömmel étterem- és szállodatulajdonosok, szakácsok, sommelier-k alkotják, s a jelentkezők által küldött mintákból laborvizsgálat alapján dől el, ki kap meghívást. A Csongrádon gazdálkodó pedagógus, közgazdász e kiállítások után adott el bort, New Yorkba és Los Angelesbe már vittek tőle nagyobb tételt, most Kanadába indul egy szállítmány.– Abban bízom, hogy ez az érdeklődés a természetes borok iránt Magyarországon is általánossá válik előbb-utóbb, és nemcsak érdekesség marad ez a fajta ital – mondja Balog Árpád. – Azért drukkolok a Nagy-Somlói Hegyközség gazdáinak, mert ha nekik sikerül, amit elterveztek, az én dolgom is könnyebb lesz. Az sem nagy terület, csak kicsivel nagyobb darabon terem ott szőlő, mint Csongrádon.